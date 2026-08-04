Oroszlánok pusztulnak a melegben: Ázsiát sem kíméli a hőség

Napok óta komoly hőség teszi próbára a magyarokat, de nem vagyunk ezzel egyedül. A világ számos országa néz szembe hasonló hőhullámokkal augusztus elején.

A BBC beszámolója szerint Japán több részén hőmérsékleti rekordok dőltek július vége óta, ami emberekre és állatokra egyaránt veszélyt jelent. Az országban már három állatkerti oroszolán pusztult el hőséggel kapcsolatos betegségben, több másik állatnál pedig komoly rosszullétről számoltak be gondozóik. Idén nyáron már több 43 ezer embert vittek kórházba hőguta miatt az országban.

Hasonló a helyzet Dél-Koreában is, ahol a Guardian tudósítása szerint nemrég megdőlt az országos melegrekord, miután 42,5 Celsius-fokot mértek Jangszan városában. Dél-Koreában idén eddig 16-an haltak meg a hőség miatt, és több mint 2000-en kerültek kórházba. Szöulban, az ország fővárosában 200 teherautót állítottak szolgálatba, hogy locsolással hűtsék az utakat.

Kiemelkedően magas a hőség Európa szinte valamennyi országában is. A kontinensen a kánikulához ráadásul sok helyen súlyos aszály is társul, ami jelentősen megnövelte az erdőtüzek kialakulásának valószínűségét. Hatalmas területek lángolnak Franciaországban és Spanyolországban, ami miatt több százezer embert kellett evakuálni, de komoly tüzekről hallani Görögországból, Angliából, illetve Kanadából is.

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A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint a tartós hőség fizikailag és mentálisan is jelentősen megterheli az embereket. Különösen nagy a kockázat a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők számára, akik legrosszabb esetben akár bele ishalhatnak egy tartós hőhullmban. Hogy pontosan hogyan, és miért, arról korábbi cikkünkben írtunk részletesen.