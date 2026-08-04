hőségkánikulahőhullámázsia
Tudomány zöldövezet

Oroszlánok pusztulnak a melegben: Ázsiát sem kíméli a hőség

Paul Souders / Getty Images
admin Stéger Dávid
2026. 08. 04. 11:59
Paul Souders / Getty Images
Július vége óta már három állatkerti oroszlán múlt ki Japánban a hőség miatt, több másik állat is rosszul lett.

Napok óta komoly hőség teszi próbára a magyarokat, de nem vagyunk ezzel egyedül. A világ számos országa néz szembe hasonló hőhullámokkal augusztus elején.

A BBC beszámolója szerint Japán több részén hőmérsékleti rekordok dőltek július vége óta, ami emberekre és állatokra egyaránt veszélyt jelent. Az országban már három állatkerti oroszolán pusztult el hőséggel kapcsolatos betegségben, több másik állatnál pedig komoly rosszullétről számoltak be gondozóik. Idén nyáron már több 43 ezer embert vittek kórházba hőguta miatt az országban.

Hasonló a helyzet Dél-Koreában is, ahol a Guardian tudósítása szerint nemrég megdőlt az országos melegrekord, miután 42,5 Celsius-fokot mértek Jangszan városában. Dél-Koreában idén eddig 16-an haltak meg a hőség miatt, és több mint 2000-en kerültek kórházba. Szöulban, az ország fővárosában 200 teherautót állítottak szolgálatba, hogy locsolással hűtsék az utakat.

Kiemelkedően magas a hőség Európa szinte valamennyi országában is. A kontinensen a kánikulához ráadásul sok helyen súlyos aszály is társul, ami jelentősen megnövelte az erdőtüzek kialakulásának valószínűségét. Hatalmas területek lángolnak Franciaországban és Spanyolországban, ami miatt több százezer embert kellett evakuálni, de komoly tüzekről hallani Görögországból, Angliából, illetve Kanadából is.

15 fotó

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint a tartós hőség fizikailag és mentálisan is jelentősen megterheli az embereket. Különösen nagy a kockázat a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők számára, akik legrosszabb esetben akár bele ishalhatnak egy tartós hőhullmban. Hogy pontosan hogyan, és miért, arról korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

Kapcsolódó
Életveszélyes hőség: ezt teszi a szervezetünkkel a kánikula
A tartós hőhullámok egész szervezetünkre komoly hatással vannak, amelyek az idősek számára különösen nagy kockázatot jelentenek.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Zöldövezet

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
Bihari Dániel további cikkei
Birkás Péter további cikkei
Lányi Örs további cikkei
Lugosi Péter további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

„Ágyúval szórják a mézeskalácsokat” – elkísértük drónvadászatra a herszoni járőrikreket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik