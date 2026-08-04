Az erdőtüzek következtében 400 második világháborús gránátra találtak rá egy francia faluban

A Dél-Franciaországban tomboló erdőtüzek miatt 400 darab történelmi gránátot és másfajta lőszert fedeztek fel Le Porge faluban, írja a BBC.

A helyi tűzoltóparancsnok szerint az erdőtüzek során robbanásokat hallottak, amelyeket eleinte gázpalackoknak tulajdonítottak, de valójában a hő hatására felrobbant második világháborús robbanóanyagok léphettek működésbe.

A polgármester elmondta, hogy az erdőtűz második éjszakáján több mint 100 robbanást hallottak, ami olyan volt, mint „a háború hangja”.

Az aknamentesítési munkálatoknak köszönhetően a lakosok többsége már visszatért otthonába, a polgármester azonban közölte, hogy bizonyos területek továbbra is le vannak zárva. A környéken több mint 180 ház vált a tűz martalékává.

„A településünk területén földbe elásott lőszerraktárak voltak, de mi nem tudtunk erről, és felrobbantak” – mondta a polgármester a France Info hírügynökségnek.

Elmondta, hogy minden irányból tapasztaltak detonációkat, volt egy olyan is, amely áthatolt egy házon.

A francia média szerint a Le Porge-i történelmi lőszerek között német és francia gyártmányúak is voltak, köztük aknavető- és páncéltörő lövedékek is.

A Gironde megyei erdőtüzeket nagyjából 10 napos égés után mára sikerült ellenőrzés alá vonni.