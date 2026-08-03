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Tudomány

Gajdos László: A Duna nem Magyarországon fogy el

Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban.
admin Lányi Örs
2026. 08. 03. 13:35
Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban.
Gajdos László a teljes Duna vízgyűjtőjét érintő aszállyal magyarázta a folyó hazai alacsony vízállását, egyúttal reagált azokra a feltételezésekre, miszerint a vizet mesterségesen elzárnák Magyarország elől.

Az élő környezetért felelős miniszter friss bejegyzésében arról írt, hogy a folyó felső szakaszán, így Németországban, Ausztriában és Szlovákiában is történelmi vízhiány alakult ki. A poszthoz mellékelt térkép adatai szerint a németországi Hofkirchennél 22 centiméterrel, Pfellingnél 6 centiméterrel, az ausztriai Kienstocknál pedig 1 centiméterrel a korábbi negatív rekord alatti vízszintet mértek.

Gajdos László szerint a Duna már a forrásvidékétől kezdve rendkívül kevés vizet szállít. Mint mondta: a magyarországi rekordalacsony vízállások nem helyi jelenségek, hanem az egész vízgyűjtő területet sújtó szárazság következményei.

A Duna nem Magyarországon fogy el, már rendkívül kevés vízzel érkezik hozzánk

– írta.

Tévhit, hogy visszatartják a vizet

Az internetes tévhitekre az Országos Vízügyi Főigazgatóság tételesen reagált hétvégi közleményében. Mint írták, a rendkívül alacsony vízállások elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területén kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós vízvisszatartása.

A tartós vízhiány az ország egész területén komoly nehézségeket okoz: az Országos Vízügyi Főigazgatóság friss adatai alapján Paksnál -137, Esztergomnál -38, Bajánál pedig -24 centiméteres vízszintet rögzítettek. A szárazság nemcsak a folyókat, hanem a tavakat is érinti: a Balaton vízkészletéből például 138 millió köbméter, a Velencei-tónál 23 millió köbméter hiányzik.

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