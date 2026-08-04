Százszoros áron vett meg legelőket és földeket a Paksi atomerőmű fejlesztésére hivatkozva az ezért felelős állami vállalat, ezért feljelentést tesz Hadházy Ákos szekszárdi állatorvos, egykori országgyűlési képviselő – írta Facebook oldalán az expolitikus.

1,5 millió helyett 150 millióba került egy hektár

Hadházy szerint a megvásárolt területek között olyan rossz minőségű mezőgazdasági területek is találhatóak, melyeken azóta sem történt semmiféle fejlesztés.

Példaként egy olyan erdőt-legelőt említ, mely az erőműtől legalább egy kilométerre található, és melyet hektáronként 150 millió forintért vett meg a Paks 2-vel kapcsolatos infrastruktúrális fejlesztésekért felelős Paksi Ipari Park Nkft, még 2020-ban. A volt képviselő szerint akkoriban egy hektár erdő piaci ára egy-másfél millió forint körül mozgott Tolnában.

Egy közérdekű adatigénylés szerint 2018 óta a Paksi Ipari Park Nkft. 32 milliárdért vett hasonló ingatlanokat, hasonló árakon. Az így ellopott pénz pont elég lett volna arra, hogy megelőzzék a mostani alacsony vízállás miatti hűtési problémát. De nem ez volt a fontos, hanem hogy minél több pénzt lehessen szétlopni ebben a paksi bővítésnek nevezett gigantikus mutyiban

– írja bejegyzésében Hadházy.

Ismerős „ősfideszes” az eladók között

A közérdekű adatigénylés eredményeképpen végül kiderült, kik kerestek hatalmas vagyonokat a földeladásokkal – folytatja a korábbi képviselő. Többek között megtalálható a listán az „ősfideszes” Kapitány Zsolt cége is, aki ismerősen mozog a régióban: a 24.hu még 2018-ban írt arról, hogy hatalmasat kaszálhattak szekszárdi fideszes körök azon, hogy a helyi húsipari vállalat olcsón mgvett épületeit sokkal drágábban adrák tovább Paks 2 fejlesztőjének. Az ügyben akkor nyomozást indított a rendőrség, amit végül lezártak, azzal érvelve, szerintük nem történt bűncselekmény.

Hadházy arra is felhívja a figyelmet, hogy a mostani feljelentés kapcsán érdemes lenne megvizsgálni, kik lehettek Paks 2 és a földtulajdonosok közötti közvetítők, akik szerinte busás sikerdíjat tehettek el a gigantikus túlárazás miatt.

Hogy kik voltak ezek az ügyes intézők és mennyit kerestek az ügyön, egy nyomozás tudja majd eldönteni. Ha tényleg a rendszerváltás felé haladunk, remélhetőleg akkor sem tagadják meg a nyomozást, ha esetleg valóban az új kormányhoz közel álló személyek is sárosak. De leginkább azt reméljük, hogy az így -és olyan sok más módon- elherdált pénzek miatt elmaradt beruházások a következő napokban nem fognak a magyar villamoshálózat összeomlásához vezetni

– zárja bejegyzését a közéleti, korrupciós témákban továbbra is aktív Hadházy Ákos.