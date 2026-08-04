Maradandó sérüléseket is okozó, nem mindennapi közlekedési baleset miatt emlet vádat a Debreceni Járási Ügyészség – írta sajtóközleményében a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Az eset még 2024. december 21-én délelőtt történt. Ekkor egy debreceni, belvárosi ingatlan belső udvarából hajtott ki egy autó a kapun, sajátos módon: a befelé nyíló, távirányítós kaput félig kinyílt állapotában áttörte, az egyik kapuszárny így az utcára csapódott és kitört egy parkolásgátló oszlopot.

Az elkövető ezt követően gyorsítva, a járdán keresztül balra kifordult a kapun, kihajtott az úttestre, ahol egy balról érkező autó elé hajtott, és azzal érintőlegesen ütközött.

Az idős, férfi elkövető járműve tovább gyorsulva a túlsó forgalmi sávba került, ahol egy másik, féktávolságon belül haladó autóval ütközött. Az ütközés hatására mindkét jármú felsodródott a járdán található buszmegállóra, ahol a vétkes sofőr autójával elütött két, a buszra várakozó gyalogost. A gyalogosok nyolc napon túl gyúgyuló sérüléseket szenvedtek, melyek maradandó fogyatékosság hátrahagyásával gyógyultak.

Az ütközésben érintett második jármű utasai könnyebb sérüléseket szenvedtek a baleset miatt.

A sofőrrel szemben maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emeltek vádat, melyben felfüggesztett fogházbüntetést kértek rá, és azt, hogy végleges hatállyal tiltsák el a járművezetéstől.