christina applegate
Szórakozás

4 hónap után kijöhetett a kórházból Christina Applegate

Matt Winkelmeyer / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 08. 04. 11:59
Matt Winkelmeyer / Getty Images

Március óta kórházban volt Christina Applegate, a sztár 2021 óta küzd szklerózis multiplexszel, amely jelentősen megnehezíti az életét. Tavaly tavasszal nem túl biztató híreket lehetett olvasni egészségi állapotáról. Most kijöhetett a kórházból, írja a PageSix.

Nem világos, hogy miért szorul hónapokig tartó kezelésre, ám képviselője korábban azt nyilatkozta:

Hosszú ideje bonyolult egészségügyi problémákkal küzd, amelyekről nyíltan beszélt.

Nemrég egy memoárt is írt, amelyben több gyerekkori traumájáról beszámolt

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Christina Applegate az utóbbi időben több mint harmincszor került kórházba hányással, hasmenéssel, elviselhetetlen fájdalmakkal
Évekkel ezelőtt diagnosztizálták szklerózis multiplexszel.
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