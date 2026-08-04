4 hónap után kijöhetett a kórházból Christina Applegate

Március óta kórházban volt Christina Applegate, a sztár 2021 óta küzd szklerózis multiplexszel, amely jelentősen megnehezíti az életét. Tavaly tavasszal nem túl biztató híreket lehetett olvasni egészségi állapotáról. Most kijöhetett a kórházból, írja a PageSix.

Nem világos, hogy miért szorul hónapokig tartó kezelésre, ám képviselője korábban azt nyilatkozta:

Hosszú ideje bonyolult egészségügyi problémákkal küzd, amelyekről nyíltan beszélt.

Nemrég egy memoárt is írt, amelyben több gyerekkori traumájáról beszámolt