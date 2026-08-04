Parlament előtt a vényköteles gyógyszerek áfamentesítése

Bár a Tisza-kormány dolgozik a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is, a módosítást ezúttal azért nyújtották be, hogy szeptember 1-jétől áfamentessé tegyék a vényköteles gyógyszereket. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár, fideszes képviselő korábban olyan javaslatot nyújtott be, amely az összes gyógyszer áfáját eltörölné, szerinte ugyanis ez volt a Tisza eredeti kampányígérete is. Ezt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter cáfolta, Kármán András pénzügyminiszter javaslata szerint pedig egyértelműen annyit vállaltak, hogy 0%-ra csökkentik a vényköteles gyógyszerek áfáját, mert ezzel segítenek azokon,

akik a jövedelmük jelentős részét kénytelenek egészségügyi kiadásokra fordítani.

A döntés hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, javítja a gyógyszerekhez a hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében.

Technikai módosítás, hogy a normaszöveg a jövőben már nem fogja taxatív módon tartalmazni az orvosi radioaktív izotópokat, az egészségügyi oxigént, ám a jogszabály módosítása után ezek is áfamentesek lesznek.

Az orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén orvosi rendelvényhez kötött gyógyszernek minősülnek, ezért szükséges ezen termékeknek az 5%-os áfa mérték alól történő kivonása.

Magyarországon a gyógyszereket jelenleg 5 százalékos áfa terheli. Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány dolgozik a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is, de már a vénykötelek gyógyszerek áfájának lenullázása is sok embernek jelent majd segítséget. Korábban a Népszavának gyógyszerpiaci szakértők azt mondták, hogy a mostani döntés inkább szimbolikus.