A zuglói képviselőtestület volt a bot a NER-milliárdos Balázs Attila 300 milliárdos üzletének küllői között

Július közepén ült utoljára tárgyalóasztalhoz Rózsa András, Zugló polgármestere a Bayer Construct küldöttségével és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel a Bosnyák téri Zugló Városközpont vitás ügyeit egyeztetni.

A kerület és a NER-milliárdos Balázs Attila cége évek óta nem tud dűlőre jutni abban, a Bayer Constructnak, illetve az építést végző projektcégnek, ZVK Development Kft.-nek mennyi pénzt kellene befizetnie Zugló kasszájába azokért az elmaradt szolgáltatásokért, amelyeket cég és jogelődei vállaltak az építkezés mellett az eredeti szerződésekben.

A vita miatt még jelenleg is fennáll az a szerződéses elővásárlási biztosíték, amellyel az önkormányzat elvileg azt akadályozhatná, vagy legalább nehezíthetné, hogy a Bayer eladhassa a Bosnyák téri beruházásban elkészült lakásokat és irodákat. Bár a kerület előző polgármestere, Horváth Csaba kétes szerepet játszott a tárgyalásokban, mandátuma végén hivatalosan is a Bayer alkalmazottja lett, az önkormányzat így is több milliárdos követelést tart számon Balázs Attiláékkal szemben.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter miniszterelnök hétfőn délután a Facebook oldalára kitett videóban jelentette be, hogy

a Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett.

Magyar szerint a felmondásra az ad jogi lehetőséget, hogy a Bayerrel kötött szerződés valójában sosem lépet teljes körűen érvénybe.

Az érvénybe lépéshez ugyanis a cégnek teljesítenie kellett volna megadott „zárási feltételeket”. Ráadásul ennek korábban határidőt is szabtak, és az június 30.-án lejárt.

Az ingatlanfejlesztő és a kormány 2024. márciusában írta alá azt az előszerződést, amely alapján egy korábbi kormányhatározatban meghatározott vételármaximumot, azaz 244 milliárd forint + ÁFA összeget fizettek az irodaházakért. Az állami bevásárlásra egyébként azért derült fény, mert Hadházy Ákos Zugló korábbi országgyűlési képviselője az MNV honlapján rábukkant a szerződésre.

Csakhogy már ezt a szerződést is befolyásolta az önkormányzat ellenállása. A képviselő testület ugyanis akkoriban szavazta le azt a településrendezési szerződés tervezetet, amelyet a Bayer javasolt. A kormány ezután belement abba, hogy töröljék a településrendezési szerződés megkötését a vételár kifizetésének feltételei közül.

Úgy tudjuk, hogy miután az Orbán-kormány a nyilvánosság kizárásával megvásárolta az irodakomplexumot, végül egyeztetések indultak az zuglói önkormányzattal az őt megillető elővásárlási jog törlésével kapcsolatban is. 2025-ben és a választások előtti hónapokban 2026-ban többször is voltak ilyen egyeztetések.

Az MNV Zrt. 2026 februárjában ennek ellenére levelében jelezte a kormány felé, hogy az álláspontja szerint még mindig nem teljesültek az ügylet jogi befejezésének feltételei. A Bayer ezután fel is szólította a kerületet, hogy jelezze, akar-e élni az elővásárlási jogával. Az önkormányzat szerint azonban ez a felszólítás nem volt szabályszerű, így a határidő lejártáig nem változtatott a jogi helyzeten.

A 24.hu információi szerint a korábbi adásvételi dokumentumban meghatározott június 30-i zárási napig az eladónak, azaz Balázséknak „hiánytalanul és teljeskörűen teljesíteni” kellett volna a szerződési feltételeket, ezt azonban nem sikerült.