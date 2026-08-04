Magyar érem a Szajnában: Betlehem második lett a nyíltvízi úszók királyszámában

Florian Wellbrock nyerte meg a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyét a párizsi vizes Európa-bajnokságon, az utolsó előtti körben élre álló, olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid pedig másodikként ért célba. Kovács-Seres Hunor a 16., Rasovszky Kristóf a 23. helyen zárt a 34 fős mezőnyben.

Gellért Gábor szövetségi kapitány az MTI-nek a verseny előtt elmondta, a 2024-es olimpiával szemben ezúttal gyakorlatilag tökéletes körülmények várták a versenyzőket, a Szajna rendkívül tiszta és körülbelül 25 Celsius-fokos a víz. Ezúttal a folyó egy másik szakaszán rendezik a versenyeket, ahol több mint egy méter mélyre is le lehet látni.

A 22 éves Betlehem eleinte az hetedik-tizedik hely között tempózott, majd 7 kilométer után már az éremért csatázók táborában volt. Rasovszky és Kovács-Seres kissé hátrébb helyezkedett el a mezőnyben, olimpiai bajnokunk aztán egy sárga lap miatt vitába keveredett a versenbírókkal, ami után jelentős hátrányba került. Az utolsó frissítőponthoz a végig remekül helyezkedő, majd a lehető legjobb pillanatban tempót váltó Betlehem már elsőként érkezett, miután maga mögött hagyta Wellbrockot és Gregorio Paltrinierit.

A célegyenes fordulva Wellbrock egy saját útvonalat választott, majd begyújtotta a rakétákat, ahogyan csak ő tudja. Paltrinieri eddigre már visszaesett, Oliver Klemettel egészült ki az aranyért csatázók triója. Az olimpiai és többszörös világbajnok Wellbrockot végül nem lehetett lehajrázni, így először nyert Eb-aranyat ebben a számban, Betlehem pedig fantasztikus ezüstéremmel kezdte az Európa-bajnokságot. Klemet lett a bronzérmes.

Jó volt, jól éreztem magam. Remélem sok jó taktikai döntést hoztam menet közben, a végén viszont kicsit korán nyitottam meg a hajrát. Próbáltam kicsit kizökkenteni a crew-t, ez sikerült is, de Florian még mindig a világ egyik legjobb nyíltvízi úszója. Elkészültem az erőmmel, nem vagyok csalódott, ebben ennyi volt

– nyilatkozta Betlehem az M4 Sportnak, aki abban bízik, hogy szerdán, 5 kilométeren visszavág Wellbrocknak.

Betlehem Dávid ebben a számban 2024-ben olimpiai bronzérmet nyert, míg Európa-bajnokságon a 2024-es bronzérme után a mostani a legjobb eredménye. 5 kilométeren van már Eb-aranya, ahogyan csapatban is nyert kontinenstornát.

14.30-tól jön a női verseny, Mihályvári-Farkas Viktóriával, továbbá a tervek szerint Fábián Bettinával, utóbbi indulása ezen a távon viszont még nem biztos.