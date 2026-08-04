Mégsem a vesztegetési ügybe keveredett háziorvost jelöli az egészségügyi tárca szakmai vezetőnek

Szakmai és morális szempontból is tarthatatlanná vált a helyzet – ezzel indokolta múlt heti bejelentésében Porpáczy Krisztina több orvosi vezető menesztését is. Az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára közölte, megkezdődött az egészségügyi alapellátás átalakítása, amelynek részeként kezdeményezte Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízásának megszüntetését.

Békássy menesztését egyebek mellett morális okokkal indokolta az államtitkár, felidézve, hogy nem szólalt fel a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elleni 2023-as kormányzati eljárás, illetve a jogköreiket elvevő törvényalkotás ellen, és nem állt ki a kollégái mellett.

Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvosi tisztség átmeneti ellátására Soós Zoltán megbízását javasolta Porpáczy Krisztina.

Csakhogy az ő kinevezése ellen is felhozhatók morális okok.