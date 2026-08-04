Magyar Péter hétfő este a Mavir központjából jelentkezett be, ahol név szerint kiemelte a Mészáros Lőrinc tulajdonába tartozó KALL Ingredients nevű céget, amiért az nem válaszolt az energiafelhasználás csökkentésére való felhívásra.

A Mészáros Csoport kedden közleményben erre azt reagálta, hogy a

Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 2026.08.03-án érkezett megkeresésére a Kall Ingredients Kft. rövid időn belül megküldte hivatalos válaszát, amelyben jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fog működni. A válaszlevél bizonyára nem jutott el Miniszterelnök úrhoz, ugyanakkor vállalásunknak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie.

A Mészáros Csoport a krízishelyzetre tekintettel nemcsak a KALL Ingredients Kft. vonatkozásában tett energiacsökkentő intézkedéseket, hanem az összes cége vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban több vállalata, így például az Opus Titász Zrt., illetve a Hunguest Hotels Zrt. is kommunikált. Utóbbi például lekapcsoltatta a szaunákat, és más takarékossági intézkedéseket is hozott, tették hozzá.

A közlemény szerint a Mészáros Csopornál „a háttérben komoly, megfeszített munka folyik”, még ha nem is kommunikálnak hangosan minden lépést, hiszen „elkötelezettek abban, hogy az energiaválság kezelése közös felelősség.”

Azt írták, hogy a vállalatcsoport a korábbi beruházásokkal és a folyamatos fejlesztésekkel is az energiahatékonyabb, fenntarthatóbb működésre törekszik. „A jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kívánjuk azokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak Magyarország energiaellátásának stabilitásához” – tették hozzá.