Scitec Muscle Beach: Érzelmekből és izmokból nem volt hiány. Az első esély erejét kutattuk a Siófoki Plázson

Ismét nyílttéri edzőteremmé vált egy napra a Siófoki Plázs ahol idén is megrendezték a BioTechUSA-cégcsoporthoz tartozó Scitec Nutrition hagyományos Scitec Muscle Beach rendezvényét. A fesztiválra Katz Dávid, a 24.hu riportere is ellátogatott és a tűző napon nemcsak a sportág legnagyobb hazai képviselőivel és látogatókkal beszélgetett, hanem a Magyar Református Szeretetszolgálat képviselőjével is. A helyszínen értékesített Scitec Nutrition termékekkel ugyanis több fontos célt is támogatnak a szervezők. Ezek közül az egyik a Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíj Programja, melyet magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására hozták létre. A 24.hu riportere a fesztiválon magát is próbára tette miközben arra is kereste a választ, kinek mi volt az a bizonyos megkapott első esély, ami elindította a sikeres sport karrier útján. A Scitec Nutrition jótékony márkanagykövetei közül Jakabos Zsuzsanna olimpikon úszó szülei támogató szerepéről, Bohos Kornél többszörös magyar bajnok testépítő Kathi Béla mentorálásáról beszélt, Kádár L. Gellért színész pedig egyik kollégája kisfiának elcsípett szavait idézte fel.