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Tudomány

Életveszélyes hőség: ezt teszi a szervezetünkkel a kánikula

Varga Jennifer / 24.hu
admin Stéger Dávid
2026. 08. 04. 11:18
Varga Jennifer / 24.hu
A tartós hőhullámok egész szervezetünkre komoly hatással vannak, amelyek az idősek számára különösen nagy kockázatot jelentenek.

Fizikailag és mentálisan is jelentősen megterheli az embereket az olyan, hosszan tartó hőség, amilyen most is tapasztalható Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint az ilyen időszakok a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők számára különösen kockázatosak, akár életveszélyesek is lehetnek. Hogy pontosan hogyan, és miért, arról a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet adott felvilágítást a blogján.

Miért lehet életveszélyes a hőség?

Ahhoz, hogy életfunkcióink megfelelően működjenek, testünk maghőmérsékletét 36,5–37,5 Celsius-fok között kell tartanunk. E tartományon kívül megváltozik anyagcserefolyamataink sebessége, felborul biokémiai egyensúlyunk és más káros folyamatok is beindulnak. A magas hőmérséklet emiatt az egész szervezetre komoly terhelést jelent, de a vérkeringés kiemelten érintett.

Meleg hatására a vérplazma térfogata csökken, a vér sűrűsége nő, ami egyrészt keményebb munkára kényszeríti a szívet, másrészt akadályozza a hőleadást. Testünk ugyanis izzadással hűti magát, ehhez viszont a vérnek nagy mennyiségben kell a bőrbe áramlania, hogy a test belesjéből a hőt a leadáshoz a felszínre szállítsa.

Az idős embereknek gyakran eleve sűrűbb a vére, rosszabb a keringése a fiatalabbaknál, ezzel együtt pedig a hőleadási képessége is. Az idősek nehezebben izzadnak és a szomjúságérzetük is csökken, emiatt egyrészt nem tudják izzadással hatékonyan hűteni magukat, másrészt az izzadás miatt kiszáradnak. A kánikula így komoly kockázat lehet számukra, ráadásul az öregedéssel a hőszabályozás pontossága is romlik, így a szervezet könnyebben téved a veszélyes tartományba.

Amikor testünket hűteni kell, pulzusunk megnő, és fokozódik a légzés, a szív, valamint a vese munkája is. Eközben az izzadás miatt csökken a plazmatérfogat, megnövekszik a vér sűrűsége, ami komoyabb erőfeszítést jelent a keringési rendszernek. Ráadásul a hűtéshez szükséges, amúgy is megfogyatkozott vért a szervezet a zsigerektől vonja meg, ennek hatására esik a vérnyomás, és az agyba is kevesebb vér juthat.

Ezt egy idősödő, gyengülő szervezet már nem bírja. A hűtéshez szükséges bőrerekbe nem jut elég vér, a testhőmérséklet tovább emelkedik, a vérkeringés összeomlik. De a hőmérséklet emelkedés nem csak a vérkeringésre, hanem az agyműködésre is hat, zavartságot, delíriumot, hőgutát okozhat, mely az agy mellett több szerv károsodását is okozhatja. Ezért van az, hogy a hőhullámok idején jellemzően a 65–75 év felettiek körében emelkedik meg a halálozás.

Nem csak az idősek számára káros a hőség

A kánikula ugyanakkor nem kizárólag az idősekre van negatív hatással. A tartós hőstressz minden embert megvisel, ugyanis rontja az alvás minőségét, és az idegrendszert is terheli. Hogy milyen lépésekkel tudjuk megvédeni egészségünket a hőség idején, arról korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

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