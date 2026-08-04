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Belföld

Kiderült: engedéllyel hajtott be a betonkeverő, amely halálra gázolt egy 23 éves nőt

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 08. 04. 10:18
Csóti Rebeka / 24.hu

Volt engedélye annak a betonkeverőnek, amely július 29-én halálra gázolt egy 23 éves kerékpárost az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében – írta a HVG.

Az áldozat – egy 23 éves nő – a körútról kanyarodva szorult a mellette haladó betonmixer alá, és a helyszínen életét vesztette. Mint kiderült, az áldozat a ferencvárosi önkormányzat egyik köznevelési intézményében dolgozott, a kerület ezért saját halottjának tekinti.

A betonkeverő júliusra és a nap 24 órájára érvényes behajtási engedéllyel rendelkezett a területen, ahová egyébként a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók csak reggel 7 és este 6, illetve este 10 és reggel 5 óra között csak behajtási hozzájárulással hajthatnak be.

A balesetben érintett jármű – melyet a Strabag egyik alvállalkozója vezetett – engedélye július 1-jétől július 31-ig volt érvényes.

Az esettel kapcsolatban a rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt folytat eljárást, a sofőrt gyanúsítottként hallgatták ki

Az ügyben megszólílt a Főváros is: felülvizsgálják a Nagykörút felújításának terveit, és megvizsgálják, hogyan lehetne a kijelölt övezetekbe behajtó nehézgépjárműveknél kötelezővé tenni a holttérfigyelőt vagy a megfelelő közvetlen rálátást. Ezen túl támogatják azt a KRESZ-módosítást is, amely óránkénti 10 kilométeres sebességben korlátozná a buszok és teherautók kanyarodását.

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