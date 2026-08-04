dunahalálpest vármegyei kutató-mentő szolgálatidőjárás
Belföld

Elnyelt egy embert a Duna, aki egy nagyobb társasággal ment a sekély vízbe

Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO / Facebook
admin Dienes Gábriel
2026. 08. 04. 09:36
Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO / Facebook
A kutató-mentő szolgálat szerint a tragédia rámutat arra, hogy a Dunában fürdőzés mennyi veszélyt rejt magában.

A Dunában elmerült egy ember, aki egy nagyobb társasággal ment be a folyóba Dunakeszin hétfőn késő délután – közölte a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO).

A közlemény azt írja, hogy a szemtanúk elmondása alapján többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült.

Hozzátették, hogy az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, ezért a HUNGO a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján vonult ki. Később csatlakozott a drónos egységük is, de a helyszínre érkezve vált világossá, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült.

A közlemény szerint a baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte, a HUNGO pedig a folyószakasz alsóbb részein hajtott végre kutatást, együttműködésben a Folyami Katasztrófavédelem hajós egységével. A kutatásban részt vevő szervezetek az esti órákig az elmerült személyt nem találták meg.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat őszinte részvétét fejezte ki az eltűnt illető hozzátartozóinak.

Ez a tragédia is rámutat arra, hogy a Dunában való fürdőzés mennyi veszélyt rejt magában, és hogy a vízi balesetek döntő többségénél az emberi hibák játsszák a legfőbb szerepet

– írták.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Marcellina: 50 ezer a nyugdíjam
Százszorosan túlárazva vehetett földeket a Paks 2-t fejlesztő állami cég – Hadházy feljelentést tett
Szívrohamot kapott álmában, meghalt a 34 éves ketrecharcos
40 fok feletti hőség kedden, a Duna vízszintje emelkedik, Paks még üzemel – Magyar szerint túl vagyunk a legkritikusabb éjszakán
„Amit odabent láttam, döbbenetes volt, mindennek a legalja” – forrnak az indulatok a kertvárosban működő tömegszállás miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik