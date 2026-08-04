Egy ukrán drón 7 emberrel végzett és 40-et megsebesített, miután hétfő reggel a nyaralók közé csapódott és felrobbant a népszerű Fekete-tengeri üdülőhely, Gelendzsik közelében egy strandon – közölte a Krasznodari határterület operatív parancsnoksága.

A Meduza azt írta, hogy a helyiek állításuk szerint nem hallották a légiriadót annak ellenére, hogy az érintett településen is van riasztórendszer.

Az Agentstvo orosz oknyomozó portál katonai szakértőkre hivatkozva azt írta, hogy a légvédelem eltalálta a drónt, mielőtt lezuhant a strandra. Erre utal a drón repülési pályája, illetve az is, hogy a történtekről készült videókban sorozatlövéshez hasonló hangok hallhatóak. Emellett szemtanúk is beszámoltak arról, hogy lövéseket hallottak a drón lelövése előtt.

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David Sharp katonai elemző arról beszélt a The Insider-nek, hogy a drón feltehetően meghibásodás, a légvédelem találata vagy elektromos hadviselés eredményeképp zuhanhatott le. Szerinte a lövéshangok arra utalnak, hogy a közelben található egy védett objektum, és ez lehetett a drón célpontja.

A Fekete-tenger partján, Gelendzsik közelében található Vlagyimir Putyin orosz elnök híres palotája is, arra azonban nincs bizonyíték, hogy ez lett volna az ukrán támadás célpontja.