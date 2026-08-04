Szívrohamot kapott álmában, meghalt a 34 éves ketrecharcos

34 éves korában meghalt Allan Nascimento, brazil ketrecharcos, jelentette be a legnagyobb sportági szervezet, a UFC a hivatalos felületein. A légsúlyú sportolóra hétfőn reggel találtak rá, a közlemény szerint

álmában kaphatott szívrohamot és már nem tudták megmenteni az életét.

„Elvesztettem egy testvért, akit a harcművészet ajándékozott nekem. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltál, megosztottad velem a tatamit, ott voltunk egymásnak a sarokban. Hálát érzek, mert velem voltál az edzéseken, vagy csak amikor együtt lógtunk. Szeretlek, haver. Legenda vagy” – írta a korábbi UFC-bajnok Charles Oliveira a közösségi oldalán.

Nascimento pályafutása során 22 győzelmet aratott hét vereség mellett. A UFC-ben 2021-ben debütált, a legnagyobb szervezetnél hat összecsapása volt, ezek közül négyet nyert meg. Június 20-án volt a legutóbbi ütközete, amikor megosztott pontozással vereséget szenvedett Mitch Raposótól.