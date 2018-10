Már az emberben is ott a műanyag

A természetben a műanyag nem csak palackok, zacskók és egyéb nagyobb tárgyak formájában van jelen: a hulladékokról leváló apró részecskék, a mikroműanyagok szintén elárasztják a környezetet. Azt már eddig is tudtuk, hogy a darabkák képesek felhalmozódni az állatok szervezetében, egy új kutatás azonban azt is felfedte, hogy a mikroműanyagok az emberek emésztőrendszerében is kimutathatóak.

Szakértők egy csoportja először mutatott ki mikroműanyagokat emberi székletben – írja az IFLScience. Azt már eddig is tudtuk, hogy a parányi műanyagdarabok valósággal elárasztják a természetet: a tengerekben, a Dunában, a tengeri élőlényekben és az Antarktiszon mind kimutathatóak, sőt, a szennyeződés már a palackozott vízben is felfedezhető. Az új kutatásban a Bécsi Orvostudományi Egyetem munkatársai nyolc, a világ különböző pontjain élő személyt vizsgáltak. Az alanyoknak egy héten át naplót kellett vezetniük arról, hogy mit ettek nap mint nap, a kutatók emellett a résztvevők székletét is elemezték. A vizsgálat alatt a csapat tíz különböző műanyagtípust mutatott ki a mintákban. A két leggyakoribb anyag a polipropilén és a polietilén-tereftalát (PET) voltak. A tíz típusból kilenc meglehetősen nagy arányban volt jelen: 10 gramm székletben átlagosan 20 részecskét találtak. A műanyagok 50-500 mikrométeresek voltak, és minden alany mintáiban azonosították őket. Ez meglepő, hiszen a nyolcból két alany nem evett halételeket, melyek gyakran tartalmaznak mikroműanyagokat. Philipp Schwabl, a vizsgálat vezetője szerint kutatásuk igazolja azt, amire régóta gyanakodnak: a műanyagok az emberi emésztőrendszerbe is eljutnak. A szakértő úgy véli, ez igen aggasztó, különösen a gasztrointesztinális betegségekben szenvedők esetében. A mikroműanyagoknál a fő problémát a bélben történő felhalmozódás jelentheti, a legkisebb darabkák azonban a véráramba és a nyirokrendszerbe is beléphetnek, és akár a májat is elérhetik. Schwabl szerint további kutatásokra lesz szükség ahhoz, hogy kiderüljön, pontosan mekkora fenyegetést is jelentenek szervezetünkre a részecskék. Kiemelt fotó: Thinkstock

