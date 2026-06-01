Sulyok-idézettel üzent Török Gábor

Sulyok Tamás államfő vasárnap közölte: nem mond le, Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel nyolc órára azonnal be is jelentkezett hozzá. Török Gábor politikai elemző korábban többször bírálta a köztársasági elnököt, amiért félreérti szerepét.

Most közösségi oldalán egyetlen – éppen Sulyok Tamástól származó – idézettel jelezte, mégis van, amiben egyetért vele,

A politika hullámain nehéz megtalálni az egyensúlyt.

Török Gábor ezt teljesen igaznak tartja.

Sulyok Tamás egy éve ilyenkor Orbán Viktort köszöntötte születésnapján egy olyan irománnyal, amelyben ez az idézet szerepelt. A volt kormányfőt olyan hajósként méltatta, aki a viharos időkben is megtalálta a megfelelő irányt.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Vannak, akik sodródnak a történelemmel. Mások alakítják.

Egyesek szerint a politika hullámain nehéz megtalálni az egyensúlyt. Ön azonban nemcsak megőrizte, hanem hajót épített, irányt mutatott, és ha kellett, maga is evezőt ragadott.

Vannak, akik vihartól tartanak, mások a biztos pontokat keresik – de egy jó kapitány mindig képes megtalálni a megfelelő irányt, ha ismeri a célt.

Kívánok Önnek jó egészséget és további erőt munkájához!

Sulyok Tamás idén Orbán Viktor helyett azokat a magyar hősöket méltatta, akik történelmünk során vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Török Gábor korábban egyértelművé tette, szerinte már az komoly felismerés volt az államfő részéről, hogy nincs némaságra ítélve, ám a köztársasági elnöki pozíció nem csupán közjogi, hanem politikai tartalommal is bír, mivel a politika nem egyenlő a pártpolitikával. Magyar Péter miniszterelnök szerint Sulyok Tamás alkalmatlan posztjára, ezért távoznia kell.