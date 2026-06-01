Belföld
Képek a Székesfehérváron összeomlott négyemeletes épületről
Vasvári Tamás / MTI
A székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársai dolgoznak a székesfehérvári épületomlás sérültjének kiszabadításán 2026. június 1-jén.
Összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron hétfőn, egy ember a romok alá szorult. Az áldozat életben van, mentése cikkünk írásakor még zajlott.
