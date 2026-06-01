nasarobbanásegyesült államokmeteor
Tech

Megremegtek a házak, amikor felrobbant egy meteor Amerika felett

meteor, amerika, fotó műhold
CSU/CIRA and NOAA
Meteor Amerika felett.
admin Lányi Örs
2026. 06. 01. 09:40
meteor, amerika, fotó műhold
CSU/CIRA and NOAA
Meteor Amerika felett.

Felrobbant egy meteor szombaton az Egyesült Államok északkeleti részén – közölte a NASA. A 300 tonna TNT-nek megfelelő erősségű robbanástól sokan megijedtek, a házak megremegtek, írja a Science Alert.

A tűzgömb Massachusetts északkeleti és New Hampshire délkeleti része fel robbant fel helyi idő szerint szombat délután. Jennifer Dooren, a NASA hírügynökségének helyettes vezetője szerint a tűzgömb nem kapcsolódott egyetlen jelenleg aktív meteorrajhoz sem, és nem is űrszemét vagy műhold zuhant le, hanem egy természetes objektum volt.

A meteor több mint 120 ezer kilométer per órás sebességgel haladt, és 64 kilométeres magasságban robbant fel.

A közösségi médiában megjelent reakciók szerint sokan arról számoltak be, hogy a robbanások olyan erősek voltak, hogy a házak megremegtek, és másodpercekig visszhangoztak.

Volt már ennél durvább is

A lap szerint 2013-ban egy sokkal nagyobb robbanás rázta meg Oroszországot. A NASA akkori közlése szerint a családi ház méretű meteor 22 kilométeres magasságban robbant szét, Cseljabinszk felett, és mintegy 440 ezer tonna TNT-nek megfelelő robbanást okozott. Az eseménynek itt nemcsak az volt a következménye, hogy megremegtek a házak, hanem több mint 518 négyzetkilométeres körzetben betörtek az ablakok, amelynek következtében 1600 ember sebesült meg.

Kapcsolódó
meteor, meteorit, fotó, becsapódás
Ágyúgolyó méretű meteorit csapódott egy texasi ház hálószobájába
A NASA szerint a hétvégén több mint 56 300 kilométer per órás sebességgel lépett be a Föld légkörébe egy aszteroida.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Távozott a szakmai igazgató az egyedi gyógyszertámogatásokról döntő Batthyány-Strattmann László Alapítványtól
Már ma megszavazhatja az Országgyűlés a képviselői fizetések csökkentését
Kiütéssel kezdte meg a vb-hajrát a német válogatott
Sulyok Tamás válaszolt Magyar Péternek: nem mond le
Magyar Péter a Sándor-palotánál
Magyar Péter a Sándor-palotánál: Módosítani fogjuk az Alaptörvényt Sulyok Tamás miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik