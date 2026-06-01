Cser-Palkovics András a házomlásról: Megtalálták a romok alá szorult embert, és lehet kommunikálni vele

2026. 06. 01. 13:57

Megtalálták azt a személyt, aki a romok alatt rekedt a székesfehérvári házomlás során. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán azt közölte, hogy a katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, és kapcsolatot tudtak vele létesíteni, és a kiszabadítása folyamatban van. Hozzátette, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben történt az omlás, és egyelőre tisztázatlanok a baleset körülményei.

Ribi Márk, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője lapunk újabb megkeresésére azt mondta, hogy zajlanak a mentési munkálatok előkészületei.

Mint arról korábban beszámoltunk, leomlott egy bontásra váró négyemeletes épület Székesfehérváron, a Takarodó úton, és egy ember a romok alá szorult. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, ahová több kutyás és speciális mentőegység is érkezett.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője lapunk megkeresésére azt felelte, hogy egy sérültről tudnak, és az esetkocsijuk a helyszínen van. A szakemberek pedig a sérült kimentésén dolgoznak.

