Kutya támadt rá egy postásra Óbudán, a férfi összeesett

Munkavégzés közben ért kutyatámadás egy postást hétfő délelőtt a III. kerületi Testvérhegyen, közölte a Facebookon Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelete.

Posztjuk szerint az elsődleges információk szerint az állat egy ingatlan kerítése mögül jutott ki, feltehetően egy nyitva hagyott kapun keresztül.

A kutya többször megharapta a postást a kezén és a lábán. A férfi ezt követően rosszul lett és összeesett. A kutya gazdái azonnal elzárták az állatot és értesítették a mentőszolgálatot. A közelben tartózkodó lakosok szintén a sérült segítségére siettek, és bejelentést tettek a 112-es segélyhívó számon

– jelezték.

A bejelentést követően elsőként a közelben szolgálatot teljesítő rendőr és közterület-felügyelő alkotta Őrszem járőrpáros érkezett a helyszínre. A járőrök a mentőszolgálat kiérkezéséig segítséget nyújtottak a sérültnek és biztosították a helyszínt. Az ügyben a további intézkedéseket a rendőrség végzi, fogalmaztak.

Megkérték egyúttal a kutyatartókat, hogy fokozottan ügyeljenek kedvenceik biztonságos tartására, a kapuk és kerítések megfelelő zárására. Különösen olyan helyzetekben, amikor szolgálatot teljesítő dolgozók érkeznek a házakhoz.