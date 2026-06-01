Óriási eső vár ránk, mutatjuk, mikor éri el hazánkat

Vasárnap megérkezett a hidegfront, az ország több pontján végre eleredt az eső. A front hétfőn épp fölöttünk tanyázik, és még országszerte számíthatunk belőle záporra, zivatarra, keleten felhőszakadásra, hazánk teljes területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Ami pedig a folytatást illeti:

Szerdán jön a java, országszerte kiadós esők, nagy mennyiségű csapadék várható

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus.

Kedden még bárhol előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, a legnagyobb valószínűséggel a keleti megyékben, azon belül is elsősorban a Tiszántúlon számíthatunk rájuk. A hétfői 20-26 fok közötti hőmérsékleti maximumok kedden 23-29 fokra emelkednek, majd a hét során maradnak ebben a 30 fokot alulról súroló zónában. Június első hetének nagy attrakciója szerdán érkezik:

egy újabb hidegfront országszerte átlagosan 5-20 milliméternyi esőt hoz, lokálisan ennél nagyobb mennyiség is előfordulhat a záporokból, zivatarokból.

Az esőzések csütörtökön is kitartanak, a folytatásban viszont szárazabb idő jön, miközben egy-egy nyári zápor vagy zivatar bárhol és bármikor előfordulhat. A hőmérséklet továbbra is marad a 24-29, 25-30 fokos tartományban, jelen állás szerint a jövő héten visszatérhet a kánikula. Feltételes módban, mert egyelőre a légköri jelenségek pontos pályáján múlnak a részletek: vagy 30 fok körüli kellemes nyár, vagy hőhullám vár ránk.

Részletes, naprakész előrejelzésért és a veszélyjelzések követéséért látogasson a Kiderül.hu-ra.

További érdekes cikkeink a közelmúltból:

Képes teljesen eltüntetni a tumort egy rák elleni injekció

A francia királynak köszönhetjük a mohácsi tragédiát?

Mindkét lábát levágták: így halt meg Balassi Bálint

Ezek a hobbik csökkenthetik a demencia kockázatát

Sok kockázatot rejt az egyik leggyakoribb népbetegség – így lehet felismerni