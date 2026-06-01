Ábel Anita: Ha valaki hozott traumákat a gyerekkori színészetből, az én vagyok

Sokáig az egész ország Mágenheim Julcsinak szólította Ábel Anitát a Szomszédokban játszott karaktere miatt, a színésznőben azonban ez maradandó sérüléseket okozott. Ezzel kapcsolatban legutób saját, Egy ritmusban című podcastjében szólalt meg, amikor egyik vendége, Szekeres Adrien arról beszélt: nagy szerencsének érzi, hogy már gyerekkorában belecsöppent a művészvilágba, ugyanis szerinte így sokkal előbb elkezdődik az önismereti utazás, és sokkal könnyebben is megy.

„Hát én nem vagyok jó példa erre” – reagált erre Ábel Anita a story.hu beszámolója szerint.

Ha valaki hozott traumákat a gyerekkori színészetből, az én vagyok. Mindegy, nem baj. De ez egy komplexebb dolog, hogy az ország nagy közös gyereke vagy, és mit rak rád a társadalom. Sokáig nyögtem ezt, de szerintem már jó úton vagyok, hogy ezt feldolgozzam

– fogalmazott a színésznő.

Ábel Anita a Szomszédokban Mágenheim Julcsit alakította

A színésznő 12 éves volt, amikor 1987-ben megkapta Mágenheim Julcsi szerepét az ország legnézettebb sorozatában, és ennek köszönhetően egyik napról a másikra milliók ismerték meg az arcát. Erről az időszakról már korábban is többször mesélt, néhány évvel ezelőtt például azt mondta, visszatekintve úgy látja, pszichológus segítségére lett volna szüksége a forgatások alatt, hogy meg tudjon küzdeni a sorozattal járó lelki megterheléssel.

Később, egy másik interjúban elárulta: mai fejjel, tudva, amit tud, már nemet mondana a Szomszédokban való szereplésre. Azt is elmondta, annak idején többször is megpróbált kiszállni a sorozatból, ezt azonban Horváth Ádám, a rendező nem engedte meg neki.

Egy tavalyi interjúban arról is beszélt, hogy kamaszként nem volt megelégedve a külsejével, és a fél élete ráment, hogy meggyógyítsa magát.

Rettenetesen utáltam magamat, elkezdetem futni, két szigetkört futottam, és amikor hazamentem, ököllel ütöttem a combomat, és mondtam anyámnak, hogy csináljon velem valamit, mert annyira gyűlöltem azt, akit látok. (…) Most kezdtem el látni, milyen szép voltam. Persze a szemöldököm vállalhatatlan volt, meg volt ott frufrubaleset is, meg a válltömés… De tudok már magamra nézni úgy, hogy ott volt egy fiatal lány, aki sanyargatta magát, akinek beszóltak, meg a forgatókönyvbe is beleírták, hogy fogyjon le, miközben egy teljesen egészséges tinédzser voltam. És ez bennem gátakat okozott hosszú éveken keresztül.

Kritikáira egyszer a sorozat másik emblematikus szereplője, Pásztor Erzsi is reagált: