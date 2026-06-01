Cser-Palkovics András: A hétvégén sokan jöttek oda hozzám a kérdéssel, hogy én hogyan döntök

Újabb jelét adta Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András, hogy nem tervez belevágni az országos politikába, és inkább maradna polgármester, mint bármi más (adott esetben a Fidesz vezetője).

Cser-Palkovics András a kormány részéről várható esetleges önkormányzati reformok kapcsán posztolt. Magyar Péter miniszterelnök volt az, aki nemrég belengette, hogy az állami vezető tisztségviselők, parlamenti képviselők, intézményvezetők fizetése mellett a polgármestereké is csökkenhet a pazarlás megszüntetése elvén a közeljövőben (a parlamenti képviselők fizetéscsökkentéséről már ma dönthet az Országgyűlés). Az eset nem aratott sikert a polgármesterek körében, Algyő polgármestere jelezte, hogy lemond, ha csökkentik a fizetését, de a Hódmezővásárhelyt vezető Márki-Zay Péter is arról posztolt, hogy az intézkedési tervnek már az indoklását is félrevezetőnek tartja, illetve kijelentette, hogy nem erre adtak felhatalmazást a kormánypártnak.

Mindezek után állítása szerint Cser-Palkovics Andrást is többen megkérdezték azzal kapcsolatban a hétvégén, tervez-e lemondani, ha csökkentik az illetményét. Úgy fogalmazott: két éve arra tett ígéretet a székesfehérváriaknak, hogy 2029-ig legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen fogja szolgálni a várost.

Számomra ennek az ígéretnek a megtartása nem annak kérdése, hogy mennyi a polgármesteri fizetés. Az önkormányzati fizetések 2024-es emelése előtt sem és most sem. Nekem ez a hivatásom, az pedig, hogy az Önök bizalmából végezhetem, életem megtiszteltetése

– zárta rövidre a találgatásokat a polgármester, megerősítve: ha a kormány nem rövidíti le ezt az önkormányzati ciklust, marad 2029-ig, és ha a polgármesterek esetében nem vezetnek be cikluskorlátozást, a következő ciklusra is kérni fogja a fehérváriak bizalmát.

Mindez egyúttal megerősítése annak is, hogy Cser-Palkovics nem kíván Orbán Viktor helyébe lépni a Fidesz élén a párt júniusi tisztújítását követően. Navracsics Tibor, az előző kormány minisztere beszélt arról ugyanis nemrég, hogy szerinte Cser-Palkovics lenne a legalkalmasabb a Fidesz új miniszterelnök-jelöltjének, de a városvezető már ekkor elmondta, hogy nem érdekli a lehetőség.