Élet-Stílus

Dua Lipa és Callum Turner összeházasodtak, itt az első fotó az esküvőjükről

Michael Buckner / Penske Media via Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 06. 01. 18:08
Május utolsó napján hivatalosan összekötötte az életét Dua Lipa és Callum Turner. A pop szupersztár és színész kedvese egy londoni városházán mondták ki a boldogító igent, barátaik és családtagjaik szűk körében. A Vogue azt írja, ugyanitt házasodott korábban Paul McCartney és az Oasisből ismert Liam Gallagher is. Úgy tudni, Lipáék itt csak a polgári szertartást tudták le, és hamarosan háromnapos lakodalmat csapnak a szicíliai Palermóban.

Dua Lipa egy Schiaparelli couture kosztümben lett feleség, és fátyol helyett kalapot választott a nagy napra. Újdonsült férje sötétkék, kétsoros gombolású Ferragamo öltönyt viselt, hozzá illő inggel és nyakkendővel.

 

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata

2024 januárjában kezdtek el randizni, az énekesnő egy évvel ezelőtt erősítette meg, hogy jegyben járnak.

Ez a döntés, hogy együtt öregedjünk meg, hogy együtt lássunk egy életet, és nem is tudom, hogy örökre a legjobb barátok maradjunk – ez egy igazán különleges érzés

– fogalmazott akkor Dua Lipa.

Callum Turnerről idén év elején közöltünk portrécikket, amikor nagyon sokan úgy tippelték: ő lesz a következő James Bond.

Callum Turner lehet a következő James Bond.
Karizma és tehetség pipa – elegendő ez ahhoz, hogy ő legyen a következő James Bond?
Az idén végre választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy ki lesz a következő James Bond. A jelöltek között előkelő helyen áll Callum Turner, aki eddig változatos szerepekben bizonyította tehetségét, nem mellesleg meghódította a világ egyik legsikeresebb popsztárjának a szívét. De mi teszi őt esélyessé a 007-es szerepére?

