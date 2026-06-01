Dua Lipa és Callum Turner összeházasodtak, itt az első fotó az esküvőjükről

Május utolsó napján hivatalosan összekötötte az életét Dua Lipa és Callum Turner. A pop szupersztár és színész kedvese egy londoni városházán mondták ki a boldogító igent, barátaik és családtagjaik szűk körében. A Vogue azt írja, ugyanitt házasodott korábban Paul McCartney és az Oasisből ismert Liam Gallagher is. Úgy tudni, Lipáék itt csak a polgári szertartást tudták le, és hamarosan háromnapos lakodalmat csapnak a szicíliai Palermóban.

Dua Lipa egy Schiaparelli couture kosztümben lett feleség, és fátyol helyett kalapot választott a nagy napra. Újdonsült férje sötétkék, kétsoros gombolású Ferragamo öltönyt viselt, hozzá illő inggel és nyakkendővel.

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata

2024 januárjában kezdtek el randizni, az énekesnő egy évvel ezelőtt erősítette meg, hogy jegyben járnak.

Ez a döntés, hogy együtt öregedjünk meg, hogy együtt lássunk egy életet, és nem is tudom, hogy örökre a legjobb barátok maradjunk – ez egy igazán különleges érzés

– fogalmazott akkor Dua Lipa.

Callum Turnerről idén év elején közöltünk portrécikket, amikor nagyon sokan úgy tippelték: ő lesz a következő James Bond.