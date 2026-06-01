balásy gyulafizetéslounge-csoportfidesz
Belföld

Balásy cégcsoportja nem tudja kifizetni a dolgozóit

Kontroll
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 01. 19:06
Kontroll
A befagyasztott vagyoneszközök miatt.

Még nem kapják meg a májusi fizetésüket a Lounge Group dolgozói, miután a cégcsoport számláit zárolták – közölte a Lounge Group a Telex kérdésére. A cégcsoport tulajdonosa, Balásy Gyula a lap értesülése szerint e-mailt írt a dolgozóknak, amiben bocsánatot kért a helyzet miatt, és jelezte, hogy a májusi béreket sem tudják kifizetni.

A Lounge Group most azt írta: „A cégcsoport számláinak jogtalan zárolása miatt olyan helyzet alakult ki, amely jelenleg ellehetetleníti a társaságok pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését. Ennek következtében a munkavállalók részére esedékes béreket jelenleg nem tudjuk teljesíteni, annak ellenére, hogy a szükséges források a társaságok működésében és szerződéses állományában rendelkezésre állnának”.

A vállalat tájékoztatása szerint várhatóan felszámolási eljárások is indulni fognak. Jelenleg a Lounge Group társaságai nem állnak felszámolás alatt, de „rövid időn belül várható további jogi eljárások megindulása, írták.

Balásy cégei 200 milliárd forintos árbevételt hoztak össze 2025-ben.

Balásy Gyula a Fidesz-kormányok propagandájának motorja volt, Rogán Antalhoz közeli vállalkozóként sokmilliárdos állami megrendelések teljesítésére plakátolta tele időről időre az országot a Fidesz nem ritkán gyűlöletkeltő kék plakátjaival. A választás után nem sokkal aztán besétált a Tiszához közeli Kontroll stúdiójába, ahol könnyes szemmel ajánlotta fel a cégcsoportját az államnak.

Nem sokkal később kiderült, hogy Balásy Gyula érdekeltségei után hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség, aminek keretében több, a cégeihez köthető számlát zároltak. Így került veszélybe némileg a hétvégén rendezett budapesti Bajnokok Ligája-döntő is, amelyben szervezőként a Lounge Csoport is érdekelt volt. Mivel a számlákat befagyasztották, Balásy cégei napokkal az esemény előtt nem tudtak kifizetni az alvállalkozóiknak mintegy 300 millió forintot, amit végül az állam vállalt magára.

