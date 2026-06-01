Itt a vége: már nem Hornyák Zsolt a Felcsút vezetőedzője

Távozik Hornyák Zsolt a Felcsút vezetőedzője.
2026. 06. 01. 19:34
Közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedző és a labdarúgó NB I-ben legutóbb hatodik Puskás Akadémia, írja az MTI.

Az 53 éves, párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott a felcsúti klubnál. A Puskás Akadémia az ő irányításával 2021-ben és 2025-ben ezüstérmes, 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben harmadik lett.

A hat évvel ezelőtti bronzérem volt az első dobogós helyezése az együttesnek az élvonalban.

A klub honlapja kiemelte, hogy a felvidéki származású Hornyák 270 mérkőzésen (128 győzelem, 67 döntetlen, 75 vereség) irányította a csapatot, amely a vezetésével öt idényben – négy Konferencia Liga-selejtező mellett egyszer Európa Liga-selejtezőben – szerepelt nemzetközi porondon.

Amióta kormányváltás volt, azóta több olyan hír is napvilágot látott, hogy átalakulhat a felcsútiak kerete, valamint, hogy távozik Hornyák. A vezetőedző ezzel kapcsolatban azt mondta, az ő táskája mindig el van készítve.

Hornyák mellett a szakmai stábból Stanislav Macek asszisztens edző, Egon Kunzmann erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is távozik.

„A döntés a Mészáros-csoport kezében van, amely nem kívánja folytatni az együttműködést" – helyzetkép a sportban a választás után
A Fidesz vereségét követően több klubnál is veszélyben a Mészáros-kapcsolat: a csákvári futballklub mögül kihátrált a Felcsút, a Gallicoop Zrt. a Szarvast engedte el. Körkép.

