Először fogadta más ország külügyminiszterét Orbán Anita

Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét, Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a Külügyminisztériumban hétfőn.

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében azt írta: a holland diplomácia vezetőjével Helsingborgban, a külügyminiszterek NATO-konferenciáján már találkozott.

Kiemelte:

Hollandiával sok közös ügyünk van Európában, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis az volt, ami a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érinti, az Erasmus-ösztöndíjak. Az európai együttműködés akkor válik igazán kézzelfoghatóvá, amikor egy magyar egyetemista Amszterdamban, Leidenben vagy Utrechtben tanulhat, új nyelvet, új kultúrát, új barátokat és új lehetőségeket ismerhet meg.

Emlékeztetett: az uniós forrásokat hazahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus-program is.

„Hollandiával abban vagyunk érdekeltek, hogy minél több ilyen kapu nyíljon meg a fiatalok előtt” – hangsúlyozta a külügyminiszter.