L.L. Junior, Pumped Gabo, Xantus Barbara – megvannak a Nyerő Páros idei versenyzői

Megkezdődött az RTL sztárpárshow-jának, a Nyerő Párosnak a forgatása: a párok már be is költöztek a villába, hogy megkezdjék a versengést egymással. A jubileumi 10. évad műsorvezetője ezúttal is Sebestyén Balázs, őt 2026-ban is Kabát Peti segíti.

Az RTL közleményében emlékeztet: a Nyerő Párosban csak az nyerhet, aki igazán ismeri párját, jól veszi az akadályokat, magabiztosan lavíroz a szerelem bonyolult útvesztőin, és a bravúros kihívásokat is sikeresen teljesíti. Emellett a szerelmeseknek a villában is ügyesen kell taktikázniuk ahhoz, hogy végül övék lehessen az áhított Nyerő Páros-trófea.

Mint írják, az idei évad különlegessége, hogy

több korábbi Nyerő Páros-szereplő is visszatér a realitybe – természetesen más párral –, ennek köszönhetően új kapcsolati dinamikában láthatják őket a nézők.

A Nyerő Páros 2026-os szereplői

A nyolc celebpár, akik idén próbára teszik a kapcsolatukat a következők:

L.L. Junior és Frey Timi

A Fekete Vonat rappere és táncosként dolgozó barátnője között közel 24 év a korkülönbség. Ez lesz az első műsor, amelyben együtt szerepelnek. L.L. Junior 2021-ben akkori feleségével, Körtvélyessy Kingával versenyzett a műsorban, a döntő előtt estek ki.

Szegedi Fecsó és Géczi Bea

A hat éve együtt élő, négy éve jegyben járó pár két közös gyermeket nevel, emellett mindkettőjüknek van egy-egy gyermeke korábbi kapcsolatából. A 24.hu-n legutóbb év elején írtunk róluk, akkor éppen szakításban voltak. Szegedi egyébként 2018-ban már egyszer megnyerte a Nyerő Párost, akkor még Vasvári Vivien férje volt.

Pumped Gabó és Faragó Maya

Pumped Gabó influenszerként és DJ-ként ismert, párja pedig ékszerkészítőként dolgozik, emellett divattervezői ambíciókat dédelget. A jubileumi évadban először vállalják fel nyilvánosan kapcsolatukat. Szerelmük négy éve kezdődött és másfél éve fordult komolyra. Előtte az izmairól híres celeb Sebestyén Ágival párban is megmérette magát a műsorban, a 2016-os első évadban harmadik kiesőként távoztak a Nyerő Páros villájából.

Kultsár Vivien és Kultsár Norbi

Mindketten otthonosan mozognak a realityműsorok világában: a páros női tagja VV Seherezádé néven szerepelt a ValóVilág negyedik évadában, férje pedig az Éden Hotel szereplője volt. Három éve alkotnak egy párt, másfél éve házasok, egy fiuk született.

Nguyen Trong Tung és Nguyen-Benyounes Nati

A TikTok-ról ismert tartalomgyártó-házaspár két és fél éve van együtt, azóta össze is házasodtak, és már egy gyermekük is született. Tung vietnámi származású, Nati pedig félig marokkói.

Alföldy Anna és Kurucz Sanyi

Alföldy Anna modellként ismert (szerepelt a 2024-es Next Top Model Hungaryben is) és szépségszalon-tulajdonos is, Kurucz pedig koreográfusként és rendezőként a hazai zenei élet számos sztárjával dolgozott már együtt. Két és fél éve alkotnak egy párt.

Farkas Dénes és Tamási Nikolett

A színész és a szinkronszínész közel egy éve vannak együtt. Farkas Dénest a nézők többek között a Keresztanyu Bonifác atyájaként ismerhetik, de benne volt az Exek csatájában is Karnics Krisztivel.

Xantus Barbara és Laklóth Aladár

A népszerű színészpáros hosszú szakmai múlttal rendelkezik, korábban mindketten szerepeltek a Barátok köztben is. A következő évadtól már együtt játszanak a Pécsi Nemzeti Színházban.

A szereplők a hétfői Fókuszban nyilatkoztak először: