L.L. Junior, Pumped Gabo, Xantus Barbara – megvannak a Nyerő Páros idei versenyzői

Megkezdődött az RTL sztárpárshow-jának, a Nyerő Párosnak a forgatása: a párok már be is költöztek a villába, hogy megkezdjék a versengést egymással. A jubileumi 10. évad műsorvezetője ezúttal is Sebestyén Balázs, őt 2026-ban is Kabát Peti segíti.
Az RTL közleményében emlékeztet: a Nyerő Párosban csak az nyerhet, aki igazán ismeri párját, jól veszi az akadályokat, magabiztosan lavíroz a szerelem bonyolult útvesztőin, és a bravúros kihívásokat is sikeresen teljesíti. Emellett a szerelmeseknek a villában is ügyesen kell taktikázniuk ahhoz, hogy végül övék lehessen az áhított Nyerő Páros-trófea.
Mint írják, az idei évad különlegessége, hogy
több korábbi Nyerő Páros-szereplő is visszatér a realitybe – természetesen más párral –, ennek köszönhetően új kapcsolati dinamikában láthatják őket a nézők.
A Nyerő Páros 2026-os szereplői
A nyolc celebpár, akik idén próbára teszik a kapcsolatukat a következők:
- L.L. Junior és Frey Timi
A Fekete Vonat rappere és táncosként dolgozó barátnője között közel 24 év a korkülönbség. Ez lesz az első műsor, amelyben együtt szerepelnek. L.L. Junior 2021-ben akkori feleségével, Körtvélyessy Kingával versenyzett a műsorban, a döntő előtt estek ki.
- Szegedi Fecsó és Géczi Bea
A hat éve együtt élő, négy éve jegyben járó pár két közös gyermeket nevel, emellett mindkettőjüknek van egy-egy gyermeke korábbi kapcsolatából. A 24.hu-n legutóbb év elején írtunk róluk, akkor éppen szakításban voltak. Szegedi egyébként 2018-ban már egyszer megnyerte a Nyerő Párost, akkor még Vasvári Vivien férje volt.
- Pumped Gabó és Faragó Maya
Pumped Gabó influenszerként és DJ-ként ismert, párja pedig ékszerkészítőként dolgozik, emellett divattervezői ambíciókat dédelget. A jubileumi évadban először vállalják fel nyilvánosan kapcsolatukat. Szerelmük négy éve kezdődött és másfél éve fordult komolyra. Előtte az izmairól híres celeb Sebestyén Ágival párban is megmérette magát a műsorban, a 2016-os első évadban harmadik kiesőként távoztak a Nyerő Páros villájából.
- Kultsár Vivien és Kultsár Norbi
Mindketten otthonosan mozognak a realityműsorok világában: a páros női tagja VV Seherezádé néven szerepelt a ValóVilág negyedik évadában, férje pedig az Éden Hotel szereplője volt. Három éve alkotnak egy párt, másfél éve házasok, egy fiuk született.
- Nguyen Trong Tung és Nguyen-Benyounes Nati
A TikTok-ról ismert tartalomgyártó-házaspár két és fél éve van együtt, azóta össze is házasodtak, és már egy gyermekük is született. Tung vietnámi származású, Nati pedig félig marokkói.
- Alföldy Anna és Kurucz Sanyi
Alföldy Anna modellként ismert (szerepelt a 2024-es Next Top Model Hungaryben is) és szépségszalon-tulajdonos is, Kurucz pedig koreográfusként és rendezőként a hazai zenei élet számos sztárjával dolgozott már együtt. Két és fél éve alkotnak egy párt.
- Farkas Dénes és Tamási Nikolett
A színész és a szinkronszínész közel egy éve vannak együtt. Farkas Dénest a nézők többek között a Keresztanyu Bonifác atyájaként ismerhetik, de benne volt az Exek csatájában is Karnics Krisztivel.
- Xantus Barbara és Laklóth Aladár
A népszerű színészpáros hosszú szakmai múlttal rendelkezik, korábban mindketten szerepeltek a Barátok köztben is. A következő évadtól már együtt játszanak a Pécsi Nemzeti Színházban.
A szereplők a hétfői Fókuszban nyilatkoztak először: