NKA-botrány: Hankóék 400 milliónyi kulturális pénzt lapátoltak egyetlen megye fideszes egyesületeihez

Összesen 400 millió forintnyi NKA-támogatás jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fidesz-közeli szervezeteihez – összesítette a 24.hu.

Ezek közt akadt olyan, mely nemrég még a regnáló fideszes országgyűlési képviselővé volt, több olyan, amit jelenleg is fideszes önkormányzati képviselő vezet, és még több környékén tűnik fel korábbi fideszes politikus, esetleg családtag.

A Hankó Balázs által miniszterként felügyelt Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztása körüli botrány már hetek óta tart, több részletével mi is foglalkoztunk. A politikai szálak közül megírtuk, hogy Nógrád megyében több tíz millió forintnyi NKA-s támogatás ment a Becsó Zsolt leköszönő országgyűlési képviselőhöz köthető szervezethez, és kiderítettük azt is, hogy mintegy 80 millió forint jutott a hatvani fideszes, Szabó Zsolt közelébe, de a marcali körzetben is nyíltan ment a pénz kormánypárti közösségekbe.

Még ezeket az eseteket is túlszárnyalja az, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt. Az már helyszíni riportunkból kiderült, hogy ebben a megyében is a fideszes politikusok közelébe osztottak pénzt Hankóék, az összesítés azonban minden várakozásunkat felülmúlta.