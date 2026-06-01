Felhőszakadás, zivatar – térképen a veszélyjezések

Hétfőn alapvetően felhős lesz az idő, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti országrészben felhőszakadás. A Kiderül.hu szerint az északnyugati, nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat máshol is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20-26, késő este 15-20 fok között alakul.

A HungaroMet Zrt. hétfőre a zivatarok veszélye miatt az egész országra citromsárga figyelmeztetést adott ki. Zivataroknál elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. A zivatarokhoz kapcsolódhat felhőszakadás is, amikor óránként 25-30 milliméter csapadék eshet. Erre kiemelten az ország északkeleti felén van esély. Erre külön is figyelmeztetnek. Azt írták: az egymást követő cellákból néhány óra alatt akár 40 milliméternél is több csapadék gyűlhet össze egy adott terület felett. A cellák környezetében emellett erős, viharos (55-65 km/órás) széllökés és kisebb szemű jég is előfordulhat. A zivatarok az éjszakai órákra fokozatosan a keleti országrészre korlátozódnak és fokozatosan megszűnnek.

Ugyanakkor a jövő hét közepéig több hullámban nedves levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, így marad a változékony, viharos idő várható, illetve csütörtökig a figyelmeztetés is a zivatarok veszélye miatt. A hőmérséklet napról napra csökken.