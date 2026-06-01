Vidéki prókátor: Sulyok Tamás eltávolítása egyszerű „tabula rasa” lesz

Magyar Péter miniszterelnök hétfői bejelentése alapján a Vidéki prókátor arra számít, hogy a Tisza Párt

egy egyszerű »tabula rasa« Alaptörvény-módosítással

vágja át a gordiuszi csomót, szünteti meg Orbán Viktor „közjogi bábjainak megbízatását”, valószínűleg a NER történelmi bűneire, bukására, a rendszerváltásra adott egyértelmű felhatalmazásra hivatkozva.

A kegyelmi botrányt kirobbantó Fülöp Botond ügyvéd közösségi oldalán azt írta, hogy az Alaptörvény rendelkezései értelmében ezt a tartalmi módosítást alkotmányossági szempontból sem a köztársasági elnök, sem az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja. Szerinte a módosítás a kormányváltást rendszerváltássá emeli, egyértelmű bizonyítéka lesz annak, hogy

az Orbán-rendszer működésének a lényege nem az intézményekben, hanem a személyekben rejlett.

A Vidéki prókátor felidézte, hogy már másfél éve is jelezte: Orbán Viktor bukása után a jogállam akár egy nap alatt visszaállítható lesz. Most emlékeztetett arra is, hogy Sulyok Tamást ma már a magyar társadalom túlnyomó többsége nem kívánja köztársasági elnökként látni, az államfő mindmáig nem tudott elfogadható magyarázatot adni arra, miért nem lépett fel az orbáni hatalom demokrácia- és jogállamiság-ellenes túlkapásai ellen, miért nem állt ki soha a hatalom által megtámadott, a hatalom által magukra hagyott honfitársai mellett.

Szerinte Sulyok Tamás az Orbán-rendszer fegyelmezett katonája,

az elvtelen megalkuvás és a gerinctelen szervilizmus jelképe. Minél tovább marad hivatalában, annál tovább kell elviselnie a magyarok többségének megvetését.

Török Gábor politológus ennek kapcsán szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy Sulyok Tamásra ritkán lehetett a nemzet egységét megtestesítő köztársasági elnökként tekinteni, a Fidesz hitelessége pedig erősen kétséges, amikor diktatúrázik. Szerinte a Sulyok-ügyet a Tisza Párt valóban rendszerváltásnak, az ellenzék alkotmányos válságnak fogja keretezni.