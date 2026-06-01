nkahankó balázstarr zoltán
Belföld

Tarr Zoltán felszólította a 24.hu cikkében szereplő fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek

MTI/Bodnár Boglárka
admin Vaskor Máté
2026. 06. 01. 18:46
MTI/Bodnár Boglárka

A minisztérium folytatja az NKA-hoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítását, közölte Tarr Zoltán, miután lapunk megírta: a volt kultúrminiszter legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyébe olyan egyesületeknek, amelyek erősen kötődtek a Fidesz-KDNP-hez.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte,

megyés bontásban kikértük a vonatkozó dokumentumokat, minden pályázatot és döntést az NKA-hoz kötődően.

Egyúttal felszólította a 24.hu cikkében szereplő fideszes képviselőket hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek.

„Az embereknek joguk van tudni, mire ment el az adófizetők pénze” – írta.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Képek a Székesfehérváron összeomlott négyemeletes épületről
Nagyot szólt Szoboszlai belépője: nem hagyták szó nélkül a ruháját a drukkerek
Hollywood legfényesebb csillaga, aki túl hamar hunyt ki – 100 éve született Marilyn Monroe
NKA-botrány: Hankóék 400 milliónyi kulturális pénzt lapátoltak egyetlen megye fideszes egyesületeihez
Parlament: Magyart Rákosihoz hasonlították, Toroczkai vezetheti a végrehajtói maffia ügyeit vizsgáló bizottságot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik