Kényszerleszállást hajtott végre a United Airlines gépe, mert valaki viccesnek szánt nevet adott a Bluetooth-hangszórójának

A United Airlines Newarkból Palma de Mallorcára tartó 236-os járata szombat este kénytelen volt visszafordulni mindössze egy órával a felszállás után, mivel biztonsági vészhelyzet alakult ki egy Bluetooth-eszköz neve miatt – írja a The Verge.

Több, a repülőn tartózkodó Reddit-felhasználó is azt állította, hogy a repülőgép személyzete többször is arra kérte az utasokat: kapcsolják ki a Bluetooth-t az eszközeiken. Miután még mindig aktív maradt 2 eszköz, a légiutas-kísérők azt mondták: „ez a kis vicc mindenki életét tönkreteszi.”

A légi irányítás felvétele megerősíti, hogy a probléma gyökere egy Bluetooth-hangszóró neve volt.

Valakinek volt egy Bluetooth-hangszórója, és elnevezte egy bizonyos négybetűs szóval. Szóval át kell vizsgálni az egész repülőgépet, beleértve a rakteret is, és az utasokat evakuálni kell

– hangzik el a felvételen.

Bár a hangsáv nem erősíti meg pontosan, de a szóban forgó Bluetooth-név minden bizonnyal Bomb, vagyis bomba volt. Ez az eset ismét emlékeztetőül szolgálhat arra, hogy nagyon nem mindegy, milyen WiFi- vagy Bluetooth-nevet válasszunk.