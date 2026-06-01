Nagyot szólt Szoboszlai belépője: nem hagyták szó nélkül a ruháját a drukkerek

Szoboszlai Dominik, amint megérkezik a telki edzőközpontba.
MLSZ / Instagram
2026. 06. 01. 15:31
Gyűlnek a játékosok a telki edzőközpontban, mert bár a magyar labdarúgó-válogatott nem jutott ki az észak-amerikai világbajnokságra, két felkészülési mérkőzést így is játszik júniusban Marco Rossi csapata: előbb Finnország, majd Kazahsztán látogat a Puskás Arénába.

A magyar szövetség, az MLSZ a közösségi oldalain számolt be arról, hogy megérkeztek a játékosok az összetartásra. A Premier League-szezon álomcsapatába választott Szoboszlai Dominik fekete sportkocsival, és, ahogy azt főleg Liverpoolban már megszokhattuk tőle, feltűnő ruházatban futott be Telkibe: kockás felsőt, fehér, bő rövid nadrágot, és egy fekete, bőr félcipőt viselt a csapatkapitány, ami a kommentek száma alapján megmozgatta a drukkereket.

Rossi megnézi a csapatot Szoboszlai nélkül is

Még a májusi kerethirdetés során a szövetségi kapitány azt mondta, hogy tervei szerint megnézi, hogy a nemzeti együttes mire képes Szoboszlai Dominik nélkül, mert fel kell készülni ilyen eshetőségre is, ugyanakkor azt még nem tudja, mennyi pihenőt ad majd a Liverpool sztárjának.

