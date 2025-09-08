Világrekordot állított fel a BYD kocsija

Világrekordot állított fel a kínai BYD által gyártott, teljes mértékben elektromos szuperautó, a Yangwang U9 egyedi versenykiadása – írja a Live Science. A modell külsejében a standard típusra hasonlít, a belsejébe viszont bevezettek néhány fontos átalakítást.

5 fotó

A jármű 472 kilométer per órás sebességet ért el,

ami világcsúcsnak számít az e-autóknál.

A kocsit a németországi Papenburgnál található ATP tesztpályán próbálták ki augusztus 8-án, a 2960 lóerős, 1217 lóerő per tonnás autó a Rimac Nevera R júliusi, 431 kilométer per órás rekordját döntötte meg.

A Yangwang U9 Track Edition a BYD első teljesen elektromos szuperautója. A típus hasonlít a standard modellre, ugyanolyan az aerodinamikai kialakítása, lítium-vas-foszfát akkumulátora és az erőátviteli rendszere, de sokkal jobb teljesítménnyel bír.

A mérnökök az U9 2024 augusztusában felállított, 275 kilométer per órás csúcs megdöntése érdekében extrém körülményekhez igazították az akkumulátorban és a motorban lévő hőmérséklet-szabályozót. A gyártó emellett a világ első sorozatgyártású 1200 voltos ultranagyfeszültségű járműplatformját is beépítette a kocsiba.

Marc Basseng, a rekordot felállító német profi autóversenyző elmondta: nem hitte volna, hogy képes lesz megdönteni saját csúcsát, ám ez most mégis sikerült – ugyanazon a pályán, új technológiával. Az mostani rekorddal az elektromos autók végsebessége nagyon közel került a benzinüzeműekéhez: a leggyorsabb közúti autó jelenleg a Koenigsegg Jesko Absolut, amelynek becsült maximális sebessége 500 kilométer per óra – igaz, ezt valós körülmények között még nem hitelesítették.

A BYD az elmúlt időszakban az elektromosautó-piac meghatározó szereplőjévé vált, és immár a Tesla erős vetélytársának számít. Mint ismeretes, a cégnek komoly tervei vannak Magyarországon, szegedi beruházása viszont egyelőre nem zökkenőmentes.