Az igazgató vezette az iskolai harcosok klubját – egy hónapra börtönbe kerül

A bíróság ítélete szerint az 50 éves Dr. Mary Tracy Morrisonnak 30 napot börtönben, majd 120 napot házi őrizetben kell töltenie, miután bűnösnek vallotta magát egyrendbeli gyerekbántalmazás engedélyezése és négyrendbeli kiskorú bűnelkövetésében való közreműködés miatt – írta a People. Az arkansasi iskolaigazgatót eredetileg, 2025. áprilisi letartóztatásakor, 11 bűncselekménnyel és 19 vétséggel vádolták, de később megegyezett az ügyészséggel.

A hatóságok azután értesültek a jonesborói iskolában történtekről, miután egy anya tavaly április 17-én feljelentést tett a fiát ért mentális és fizikális bántalmazás miatt. A rendőrök házkutatást tartottak az iskolában, és ennek részeként hozzáférést szereztek a kamerarendszer videó- és hangfelvételeihez.

Egy nyomozó rá is bukkant arra a felvételre, amelyen Morrison arra utasította a 13 éves áldozatot, hogyy üljön le a földre, majd ő és 18 diák körbe vette. Ezután arra kérte a gyerekeket, hogy tegyék a fiúra a kezüket. Ő is rátette, majd valamilyen meg nem határozott tárgyal rá is ütött a gyerekre. A fiú úgy 30 percig ült a földön, miközben Morrison „végig pocskondiázta, és nézte, ahogy a többi diák üti, rúgja, fojtogatja a körben ülő fiatalkorú áldozatot” – áll a bírósági dokumentumokban.

Az iratok szerint Morrison egy ponton pacsit adott egy diáknak, és „örömét fejezte ki a diákok cselekedetei miatt”, miután fojtogatták az áldozatot.

Az igazgató meg is kérdezi az egyik gyereket, hogy „gúnyolódott-e vele valaha az áldozat”, amiért olyan keményen megütötte. Ezután ez a diák visszament, és „fojtogatta az áldozatot”. Egy másik diáknak azt mondta, hogy üsse ágyékon a fiút.

Amikor az incidens véget ért, Morrison „utasította az áldozatot, hogy kérjen bocsánatot az összes többi diáktól”, és azt mondta, hogy a történtekről soha nem beszélhetnek – írta még a helyi WIBW.

Örökre eltiltották a gyerekektől Morrisont

Mikor Morrison először jelent meg a bíróság előtt, 2025 áprilisában, és ott bemutatták ezt az esetet, az ügyész, Sonia Hagood az igazgatót egy „rögtönzött harcosok klubjának vezetőjeként” írta le.

Morrison jelenleg a Greene megyei fogva tartási központban tölti büntetését, ügyvédje nem reagált a lap megkeresésére.

A nőnek a későbbiekben tilos lesz bármilyen szakmai minőségben gyermekekkel dolgozni, le kell mondania foglalkozásterápiás engedélyéről és minden más kapcsolódó engedélyéről, mentális egészségügyi felmérésen kell részt vennie, és követnie kell az összes ajánlott kezelést.

Az ügyben az iskola három másik alkalmazottját is letartóztatták, de sorsukról nem számolt be a két lap cikke.