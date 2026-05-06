Harmincezer forint is lehet a strandolás egy négytagú családnak

Adrián Zoltán / 24.hu
Kassai Zsigmond
2026. 05. 06. 19:30
Egy négyfős család egy nap alatt harmincezer forintot mindenféle megerőltetés nélkül el tud költeni strandolásra egy nap alatt – mondta az RTL Híradónak Gosztola Judit, a Pénzcentrum elemzője. Ebben benne vannak a strandbelépők, az ételek, az italok és a parkolás is.

A fürdők a megemelkedett költségek miatt vannak lépéskényszerben. Az egész évben nyitva tartó gyulai várfürdőben már januárban emelték a belépőjegyek árát, de június közepétől újabb emelés jön, így már 5300 forintért lehet majd belépni a strandra a főszezonban. Leányfalun a strand 6 millió forintos villanyszámlát fizet, pedig a közel-keleti háború miatt tovább emelkedik az energia ára – hangzott el hírműsorban.

Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára azt mondta, idén átalagosan tíz százalékos emelkedésre kell számítani a strandokon a tavalyi árakhoz képest, jóllehet, mint mondta, érzékelik, hogy a fürdővendégek a tűrőképességük határán vannak. A fővárosi strandokon öt-nyolc százalék körüli áremeléssel érdemes számolni.strandok idén nem emelhetnek annyit, mint ami indokolt lenne, ezért több helyen később nyitnak, vagy egyelőre csökkentett üzemben működnek.

