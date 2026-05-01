A leendő egészségügyi miniszter szerint szakmai egyeztetésekkel kell dönteni a szülészorvos-választásról

…fontos, hogy a szülészorvos-választásról valódi szakmai egyeztetések döntsenek. Ennek teljes körű megtárgyalása a szakmai szervezetekkel, orvosi és szülésznői társaságokkal, szakmai kamarákkal, betegjogi és női érdekvédelmi csoportokkal az önálló egészségügyi minisztériumban fog napirendre kerülni.

– olvasható Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyiminiszter-jelöltjének május 1-én délután közzétett bejegyzésében, amiben a szakember megemlíti Kapitány Istvánt is, illetve reagál a leendő gazdasági és energetikai minisztere szintén május 1-én közzétett közösségi médiás bejegyzésére.

Posztjában Kapitány többek között azt írta, hogy

biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat, hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be, visszaállítjuk a szülészorvos-választást!

Hegedűs ezzel kapcsolatban azt írja, hogy a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik. Azt kell elérni, hogy minden nő pénztől, kapcsolattól és lakóhelytől függetlenül biztonságos, emberséges és kiszámítható szülészeti ellátást kapjon. A szakember szerint nem egyszerűen arról van szó, hogy lehessen-e orvost választani, hanem arról, hogyan lehet olyan szülészeti rendszert építeni, amely egyszerre biztonságos, méltányos, térítés- és hálapénzmentes, átlátható és minden nő számára hozzáférhető.

A bejegyzésben emellett szerepel, fontos lenne, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek az intézményi adatok: például a császármetszési arány, a gátmetszési arány, a szülésindítási arány, az oxitocin-használat, az epidurális hozzáférés, a vajúdás alatti kísérő jelenléte, a rooming-in gyakorlat, a panaszok száma és kezelése, a szülésznői kapacitás, valamint a beavatkozások indokoltsága.

Olyan állami szülészetre van szükségünk, ahol a bizalom magából a rendszerből fakad.

A leendő egészsgégügyi miniszter emellett kiemelte, hogy a valódi fejlődés az lenne, ha az állami ellátásban minden nő tudná: milyen protokoll szerint látják el, milyen beavatkozásokra számíthat, milyen jogai vannak, milyen minőségi mutatói vannak az adott intézménynek, és kihez fordulhat, ha ezeket nem tartják tiszteletben.