Belföld

A leendő egészségügyi miniszter szerint szakmai egyeztetésekkel kell dönteni a szülészorvos-választásról

Szajki Bálint / 24.hu
Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter.
admin Birkás Péter
2026. 05. 01. 20:00
Hegedűs Zsolt órákon belül reagált Kapitány István kijelentésére.

…fontos, hogy a szülészorvos-választásról valódi szakmai egyeztetések döntsenek. Ennek teljes körű megtárgyalása a szakmai szervezetekkel, orvosi és szülésznői társaságokkal, szakmai kamarákkal, betegjogi és női érdekvédelmi csoportokkal az önálló egészségügyi minisztériumban fog napirendre kerülni.

– olvasható Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyiminiszter-jelöltjének május 1-én délután közzétett bejegyzésében, amiben a szakember megemlíti Kapitány Istvánt is, illetve reagál a leendő gazdasági és energetikai minisztere szintén május 1-én közzétett közösségi médiás bejegyzésére.

Posztjában Kapitány többek között azt írta, hogy

biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat, hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be, visszaállítjuk a szülészorvos-választást!

Hegedűs ezzel kapcsolatban azt írja, hogy a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik. Azt kell elérni, hogy minden nő pénztől, kapcsolattól és lakóhelytől függetlenül biztonságos, emberséges és kiszámítható szülészeti ellátást kapjon. A szakember szerint nem egyszerűen arról van szó, hogy lehessen-e orvost választani, hanem arról, hogyan lehet olyan szülészeti rendszert építeni, amely egyszerre biztonságos, méltányos, térítés- és hálapénzmentes, átlátható és minden nő számára hozzáférhető.

A bejegyzésben emellett szerepel, fontos lenne, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek az intézményi adatok: például a császármetszési arány, a gátmetszési arány, a szülésindítási arány, az oxitocin-használat, az epidurális hozzáférés, a vajúdás alatti kísérő jelenléte, a rooming-in gyakorlat, a panaszok száma és kezelése, a szülésznői kapacitás, valamint a beavatkozások indokoltsága.

Olyan állami szülészetre van szükségünk, ahol a bizalom magából a rendszerből fakad.

A leendő egészsgégügyi miniszter emellett kiemelte, hogy a valódi fejlődés az lenne, ha az állami ellátásban minden nő tudná: milyen protokoll szerint látják el, milyen beavatkozásokra számíthat, milyen jogai vannak, milyen minőségi mutatói vannak az adott intézménynek, és kihez fordulhat, ha ezeket nem tartják tiszteletben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik