Donald Trump 15-ről 25 százalékra emeli az Európában gyártott autókra kivetett vámot

Örömmel jelentem be, hogy mivel az Európai Unió nem tartja magát a teljes körűen elfogadott kereskedelmi megállapodásunkhoz, a jövő héten megemelem az Európai Unióból az Egyesült Államokba érkező személygépkocsikra és teherautókra kivetett vámokat. A vámtarifa 25%-ra emelkedik.

– jelentette be Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke egy Truth Social bejegyzésben.

A nagybetűs kiemelésekkel tarkított poszt folytatásában emellett az olvasható, hogy az európai cégek által az USA területén előállított tjárművekre ez a vám természetesen nem vonatkozik. Trump továbbá fontosnak tartotta hozzátenni, hogy az országban jelenleg számos autógyár épül, több mint 100 milliárd dolláros beruházással, ami rekord ennek a szektornak a történetében.

Ezek az amerikai munkásokkal feltöltött gyárak hamarosan megnyílnak – még soha nem történt ehhez fogható az országunkban! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

– zárta bejegyzését az elnök, aki ellen közel egy hete kíséreltek meg egy újabb merényletet.