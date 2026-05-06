Rogán korábbi propagandagyárosa: Balásy Gyula talán élete első valóban önálló döntését hozta meg

Miközben Balásy Gyula, a kormányzati propagandatenderek fő nyertese hétfőn felajánlotta az államnak a saját becslése szerint 80 milliárd forintot érő vállalatbirodalmát, a szakmabeliek nem gondolják, hogy a nyomozás alá vont cégek bármiféle értéket képviselnének, hiszen az ügyfélkörük szinte kizárólag állami szereplőkből állt.

Álláspontjukat erősíti, hogy a 16 éven át tartó NER-történelem már szolgált példával arra, mi történik, amikor az állami pénzcsapokat elzárják egy kormányzati kedvenc elől. Ez esett meg az egykor Szijjártó Péter leköszönő külügy- és Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszterrel is jó kapcsolatot ápoló Kuna Tibor cégbirodalmával is.

Az üzletember pillanatok alatt esett ki a kormány kegyeltjei közül, és korábbi cégei – amelyek feladatait azóta Balásy cégei végezték – megrendelések híján eltűntek a piacról, így elértéktelenedtek. Az egykor még piacvezető médiaügynökségi csoportot Kuna 2019 nyarán adta el. A cégek, amelyek 2018-ig hasonlóan taroltak az állami tendereken, mint később Balásy érdekeltségei, a földbe álltak. Az egyik ilyen vállalat néhány éve felszámolási eljárás alá is került.

Balásy Gyula lépéséről megkérdeztük a néhány éve Spanyolországba költözött Kuna Tibort, aki nem teljesen távolodott el Magyarországtól, nemrég ugyanis felbukkant a neve az ország egyik legnagyobb dióültetvényének zavaros megkaparintása mögött.

„Balásy nem önálló döntéshozóként működött”

Kuna Tibor megkeresésünkre azt írta, a Balásy Gyula által tett bejelentéssel kapcsolatban az első reakciója ugyanaz volt, mint nagyon sok embernek: nem értette. „Őszintén szólva nem látom világosan, hogy mi lehetett ennek a valódi célja. Ha a cél az volt, hogy elkerüljön bizonyos felelősségre vonásokat, vagy kedvezőbb helyzetbe kerüljön esetleges eljárások kapcsán, akkor ez szerintem teljesen kontraproduktív lépés volt.”

Kuna, aki éveket töltött a kormányzati kommunikációs tenderek élvonalában úgy vélekedett:

Én személyesen azt gondolom, hogy Balásy Gyula az elmúlt évtizedben valójában nem önálló döntéshozóként működött. Az üzleti és stratégiai döntések mögött mindig volt egy politikai és hatalmi koordinációs háttér.

Kiemelte:

Balásy Gyula talán élete első valóban önálló döntését hozta meg – és szerintem ez nem volt sem sikeres, sem szerencsés.

Háromszoros-négyszeres túlárazásokról hallott