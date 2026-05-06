Szakértő: elbizonytalanodtak a lakásvásárlók

A lakáspiac egyelőre keresi az irányt, sokan kivárnak a vásárlással és a döntésekkel – közölte az ingatlan.com hétfőn az MTI-vel áprilisi összesítése alapján.

Kiemelték, 2026 áprilisának lakáspiaci forgalmát a húsvét és az országgyűlési választások is erőteljesen visszafogták. Áprilisban az egy évvel korábbinál kevesebb eladó lakóingatlant hirdettek meg, a teljes kínálat mégis több mint 7 százalékkal nőtt.

Hozzátették, a múlt hónapban 17 százalékkal csökkent a kereslet az előző havihoz mérten, tavaly áprilishoz képest pedig 8 százalékkal csökkent.

Az ingatlan.com adatai szerint áprilisban több mint 30 ezer friss eladó lakás és ház hirdetése jelent meg a portálon, ami minimális csökkenés éves szinten. A teljes kínálat azonban mégis bővült: április végén 142 ezer eladó lakás és ház várt gazdára, ami 7,4 százalékos emelkedés éves összevetésben.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben hangsúlyozta, a lakásvásárlók elbizonytalanodása idén tavasszal érezhetően átrajzolta a lakáspiac dinamikáját. Fél évvel ezelőtt a vevők futhattak versenyt a lakásokért, az eladók pedig bátrabban árazhattak, mert akkor ők voltak nyeregben.

Szerinte most az a legnagyobb kérdés, hogy a változékony időszak után milyen tempót vesz majd fel a keresleti és kínálati oldal, ezen keresztül pedig milyen egyensúlyok alakulhatnak ki az országos lakáspiacon.