Magyarországon lesz a kínai BYD eletromosautó-gyártó európai központja

Magyarországon lesz a kínai BYD elektromos autógyár európai központja – jelentették be csütörtökön egy budapesti sajtótájékoztatón Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Vang Csuan-fu (Wang Chuanfu), a BYD alapítója és elnöke, valamint a kínai Kuangtung tartomány kormányzójának, Vang Vej-csungnak a jelenlétében.

Az erről szóló a stratégiai együttműködési megállapodást a magyar kormány részéről Szijjártó Péter külügyminiszter írta alá, és az ezzel kapcsolatos kormányrendelet szerdán a Magyar Közlönyben is megjelent.

Szijjártó később kiadott közleményében azt írta, hogy a BYD európai vállalati és fejlesztési központja Budapesten lesz, a beruházás pedig 100 milliárd forintba fog kerülni.

Ebben az új európai központban és fejlesztőközpontban összesen kétezer új munkahely jön létre. És ennek a kétezer munkahelynek a 90 százalékát felsőfokú végzettségű munkavállalók fogják betölteni, akik alapvetően mérnöki végzettséggel rendelkeznek

tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a vállalattal aláírt stratégiai megállapodás értelmében a budapesti fejlesztési központban magyar PhD-képzésben részt vevő egyetemi hallgatókat és egyetemi kutatókat, illetve duális szakképzésben részt vevő magyar diákokat és hallgatókat fognak alkalmazni.

Az itt megalkotott szabadalmak legalább 50 százalékát itt, Magyarországon fogják bejegyezni, valamint elkötelezték magukat amellett, hogy minél több magyarországi vállalkozással fognak beszállítóként együtt dolgozni.

Vang Csuanfu sajtótájékoztatón elmondta, hogy az európai központ elősegíti majd a zöldebb közlekedést az európai lakosság számára és tovább mélyíti a gazdasági kapcsolatot Magyarország és Kína között.

Orbán Viktor megköszönte a partnerséget, majd kijelentette, hogy a mostani megállapodás azt jelenti Magyarország számára, hogy a jövő autóit is itt fogják gyártani. A miniszterelnök szerint az ország 1990-ben sikeresen kapcsolódott be a világ autógyártásába, de most egy korszakváltás idejét éljük, új technológiák és új gyártók jelentek meg, ez azt jelenti, hogy a magyar iparnak be kell kapcsolódni az elektromobilitásba.

Egy új technológia bevezetésekor mindig vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, ezt ki kell bírni. (…) Az új korszakba csak akkor tudunk belépni, ha van magyar-kínai stratégiai együttműködés.

Orbán állítása szerint modernné és ellenállóvá tesszük a magyar gazdaságot, illetve nyugati és keleti találkozóponttá válik. A miniszterelnök szerint a kínai befektetések elengedhetetlenek a magyar gazdaság számára, ide tartozik a Budapest-Belgrád vasútvonal, valamint a V0 vasúti körgyűrű is. A kínai-európai kapcsolatokról megjegyezte:

Meggyőződésünk, hogy Európa jövője nem a szembenállásban, hanem az együttműködésben van.

A BYD jelenleg Szegeden épít gyárat, ahol még idén megindulhat a termelés. Az első fázisban évi 150 ezer autó elkészítésére lesznek képesek, a második fázis ugyanennyit tesz majd hozzá, azaz maximum 300 ezer autót gyártanak majd Szegeden, ha teljesen felépül az üzem.

A fellendülésre nagy szüksége lenne a magyar akkumulátor-iparnak: az ipari termelés volumene 2024 decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, a járműgyártás volumene 21 százalékkal, az akkumulátor és szárazelem gyártása 51 százalékkal esett vissza.