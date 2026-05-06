artemis-2fotókholdnasa
Tech

12 ezer fotót tettek közzé a NASA történelmi holdmissziójáról: mutatjuk a legjobbakat

nasa, hold, űr, misszió, űrmisszió, artemis-2, űrhajósok, fotó
NASA
Felvétel a NASA Orion űrkapszulájából az Artemis-2 misszió során.
admin Lányi Örs
2026. 05. 06. 10:08
nasa, hold, űr, misszió, űrmisszió, artemis-2, űrhajósok, fotó
NASA
Felvétel a NASA Orion űrkapszulájából az Artemis-2 misszió során.
A NASA Artemis-2 missziójának négyfős legénysége rengeteg képet készített a 10 napos űrmisszió során – ezeket pedig most nyilvánosságra is hozta az amerikai űrügynökség.

Áprilisban a NASA Artemis–2 missziójának legénysége 10 napos, rekordhosszúságú útra indult a Holdhoz, amelynek túloldalát is megtekintették, majd elindultak visszafelé. Ez idő alatt az űrhajósok rengeteg fotót készítettek: egészen pontosan több mint 12 ezret, amelyeket az űrügynökség most meg is mutat a szélesebb körű nyilvánosságnak – írja a Live Science.

A misszió sok szempontból történelmi volt, például azért is, mert először vihettek magukkal mobiltelefont az űrbe az asztronauták. Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, valamint Christina Koch és Jeremy Hansen egy-egy ezüst iPhone 17 Pro Max készüléket kapott, melyekkel több fotót is lőttek az Orion kapszulából. A fotók többsége azonban természetesen nem mobillal készült: az Apple-kütyük mellett GoPro Hero 11 akciókamerákat, valamint Nikon D5 és Nikon Z 9 kamerákat is használtak.

A teljes Artemis–2-galériát az alábbi linken lehet megtekinteni, de, ha valakinek nincs ideje mind a 12 ezer fotót végigpörgetni, galériánkban összegyűjtöttünk néhány igencsak látványos képet:

nasa, hold, űr, misszió, űrmisszió, artemis-2, űrhajósok, fotó
nasa, hold, űr, misszió, űrmisszió, artemis-2, űrhajósok, fotó
nasa, hold, űr, misszió, űrmisszió, artemis-2, űrhajósok, fotó
nasa, hold, űr, misszió, űrmisszió, artemis-2, űrhajósok, fotó
nasa, hold, űr, misszió, űrmisszió, artemis-2, űrhajósok, fotó
8 fotó
Kapcsolódó
nasa, artemis-2, hőpajzs, kutatás, eredmény
A NASA „orosz rulettet játszott” az Artemis–2 misszió űrhajósainak életével
Az Artemis-2 misszió űrkapszulájának hőpajzsát sokan veszélyesnek tartották, mégis sikerrel megvédte az űrhajósokat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Történelemérettségi: honfoglalás, görög–római építészet, középkori egyház
Kojak-kvíz: Mire emlékszel, picinyem?
RTL: Balásy Gyula sokkolta a Lounge-dolgozókat a felajánlós interjúval
„Kurva anyád!” – üvöltötték az utcán Deutsch Tamásnak, aki éppen tisztázni próbálta Balásy Gyulát
Egész nyáron gond lesz a MÁV-személykocsikkal a járműjavítók leállása miatt, óriási a fejlesztési igény a cégnél
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik