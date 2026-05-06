12 ezer fotót tettek közzé a NASA történelmi holdmissziójáról: mutatjuk a legjobbakat

Áprilisban a NASA Artemis–2 missziójának legénysége 10 napos, rekordhosszúságú útra indult a Holdhoz, amelynek túloldalát is megtekintették, majd elindultak visszafelé. Ez idő alatt az űrhajósok rengeteg fotót készítettek: egészen pontosan több mint 12 ezret, amelyeket az űrügynökség most meg is mutat a szélesebb körű nyilvánosságnak – írja a Live Science.

A misszió sok szempontból történelmi volt, például azért is, mert először vihettek magukkal mobiltelefont az űrbe az asztronauták. Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover pilóta, valamint Christina Koch és Jeremy Hansen egy-egy ezüst iPhone 17 Pro Max készüléket kapott, melyekkel több fotót is lőttek az Orion kapszulából. A fotók többsége azonban természetesen nem mobillal készült: az Apple-kütyük mellett GoPro Hero 11 akciókamerákat, valamint Nikon D5 és Nikon Z 9 kamerákat is használtak.

A teljes Artemis–2-galériát az alábbi linken lehet megtekinteni, de, ha valakinek nincs ideje mind a 12 ezer fotót végigpörgetni, galériánkban összegyűjtöttünk néhány igencsak látványos képet: