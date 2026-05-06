gulyás gergelyfidesz-kdnpvédelem
Belföld

Gulyás Gergely: A Fidesz-KDNP mindenkit megvéd, akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 05. 06. 18:12
Szajki Bálint / 24.hu

„A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek” – közölte szerdán videóüzenetben Gulyás Gergely távozó kancelláriaminiszter, aki a következő parlamentben a választásokon vesztes, immár ellenzéki Fidesz képviselőcsoportjának frakcióvezetője lesz.

Gulyás a videóban a Fidesz-kormány 16 év alatt elért eredményeit méltatta. Arról írt, hogy ezalatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt, a reálbérek és az állami vagyon szintén szintén megduplázódtak.

A politikus szerint az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés a második legjobb az Európai Unióban.

A KSH közlése szerint 2026 első negyedévében 1,7 százalékkal növekedett a magyar gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest. Ez a GDP-növekedés utóbbi évek gyenge teljesítménye után gjó évkezdésnek számít.

Ezekhez az eredményekhez szerinte 16 év alatt több tucat kormányzati és több száz közigazgatási vezető tisztességesen a magyar emberek érdekében végzett munkája járult hozzá. Gulyás úgy látja, erre a teljesítményre mindenki büszke lehet, és különösen büszke lehet rá „a jobboldal, a nemzeti oldal egésze”.

Ma mégis azt látjuk, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média arra tesz kísérletet, hogy néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt

– fogalmazott a fideszes frakcióvezető, aki szerint „a politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni”. Kijelentette: a „boszorkányüldözést” nem támogatják, és az új kormánynak, valamint a „reményeink szerint továbbra is független igazságszolgáltatásnak” minden lehetősége adott bármely ügy teljes körű feltárására.

Magyar Péter miniszterelnök-jelölt nemrég azt állította, hogy Orbán Viktor távozó kormányfő az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát. Gulyás Gergely erre reagálva kedden közölte, hogy Magyar állítása nem igaz.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ross dokitól Batmanig és a kávéreklámokig – 65 éves lett George Clooney
Medián: Bíróság elé állítaná Orbán Viktort a magyarok kétharmada
12 ezer fotót tettek közzé a NASA történelmi holdmissziójáról: mutatjuk a legjobbakat
NKA-ügy: Pataky Attila „napfényben utazó jövendőt” prognosztizált a pályázatában, a fia még ennél is tovább ment
Rogán korábbi propagandagyárosa: Balásy Gyula talán élete első valóban önálló döntését hozta meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik