Gulyás Gergely: A Fidesz-KDNP mindenkit megvéd, akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek

„A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek” – közölte szerdán videóüzenetben Gulyás Gergely távozó kancelláriaminiszter, aki a következő parlamentben a választásokon vesztes, immár ellenzéki Fidesz képviselőcsoportjának frakcióvezetője lesz.

Gulyás a videóban a Fidesz-kormány 16 év alatt elért eredményeit méltatta. Arról írt, hogy ezalatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt, a reálbérek és az állami vagyon szintén szintén megduplázódtak.

A politikus szerint az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés a második legjobb az Európai Unióban.

A KSH közlése szerint 2026 első negyedévében 1,7 százalékkal növekedett a magyar gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest. Ez a GDP-növekedés utóbbi évek gyenge teljesítménye után gjó évkezdésnek számít.

Ezekhez az eredményekhez szerinte 16 év alatt több tucat kormányzati és több száz közigazgatási vezető tisztességesen a magyar emberek érdekében végzett munkája járult hozzá. Gulyás úgy látja, erre a teljesítményre mindenki büszke lehet, és különösen büszke lehet rá „a jobboldal, a nemzeti oldal egésze”.

Ma mégis azt látjuk, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média arra tesz kísérletet, hogy néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt

– fogalmazott a fideszes frakcióvezető, aki szerint „a politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni”. Kijelentette: a „boszorkányüldözést” nem támogatják, és az új kormánynak, valamint a „reményeink szerint továbbra is független igazságszolgáltatásnak” minden lehetősége adott bármely ügy teljes körű feltárására.

Magyar Péter miniszterelnök-jelölt nemrég azt állította, hogy Orbán Viktor távozó kormányfő az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát. Gulyás Gergely erre reagálva kedden közölte, hogy Magyar állítása nem igaz.