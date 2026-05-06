Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára

Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére – írja az eLitMed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot (MPT) egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása.

A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos-végzettségű, mágusképzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató, Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott.

A rövid határidő arra utal, hogy nem pusztán hosszú távú reformok előkészítése a cél, hanem az azonnali működési problémák kezelése is. Az MPT elnöke, dr. Wernigg Róbert az eLitMednek elmondta: jelenleg a tényleges helyzet pontos feltérképezése zajlik, mivel a pszichiátriai ellátásra vonatkozó adatok több elkülönült rendszerben találhatók meg, és nem alkotnak egységes, naprakész képet.

Rendkívüli megbeszélést hívtak össze

Első körben a legégetőbb gondokként a humánerőforrás-hiányt, annak egyenlőtlen eloszlását, valamint a fekvőbeteg-ágyak nem optimális kihasználását azonosították. A társaság ezért valamennyi budapesti és Pest vármegyei pszichiátriai osztály főorvosát megkereste adatgyűjtés céljából. A beérkezett információk alapján a szakemberek pénteken válságtanácskozáson készítenek problématérképet, amely egyszerre szolgál az azonnali beavatkozások és a hosszabb távú újraszervezés alapjául.

A folyamat súlyát növeli, hogy ezzel párhuzamosan – az eLitMed szakmai forrásai szerint – az OKFŐ főigazgató-helyettese, dr. Szondi Zita rendkívüli megbeszélésre hívta össze a fővárosi pszichiátriai osztályok vezetőit. Mindez arra utal, hogy több szinten is gyors döntésekre és koordinált lépésekre készülnek a rendszer további romlásának megakadályozása érdekében.