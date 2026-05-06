A gyermekotthonban tett látogatásai során rendszeresen szexuálisan zaklatott az apja egy 2017-ben született kislányt

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése súlyosítását indítványozta annak a férfinak, aki éveken keresztül szexuálisan zaklatta lányát és verte feleségét.

A tényállás szerint a vádlottnak és feleségének a fia és lánya is gyermekotthonban élt. A szülők jogosultak voltak mindkét gyermeket havonta kétszer meglátogatni.

A vádlott 2023 nyarától 2024 januárjáig a kapcsolattartások alkalmával többször szexuálisan zaklatta a 2017 januárjában született lányát.

A gyermek 2024 februárjában ezt elmondta a nevelőszülőjének, majd a gyermekvédelmi szakszolgálat feljelentést tett. A vádlott a 2016-ban kötött házasságuk alatt, 2022-től rendszeresen bántalmazta feleségét. A sértett 2024 februárjában ezt megelégelte, elköltözött, majd feljelentést tett.

A Győri Törvényszék a vádlottat szexuális erőszak bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt 12 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. A Törvényszék egyúttal kizárta a vádlottat a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiskorúak, családtagok sérelmére elkövetett bűncselekmények gyakoriak, a vádlott már korábban is összeütközésbe került a törvénnyel hasonló bűncselekmények miatt, ezért szigorúbb büntetést kell kiszabni. Másodfokon a Győri Ítélőtábla dönt.