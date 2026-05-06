Balásy Gyula elbúcsúzhat a frissen megszerzett fővárosi megbízásától

Felmondja a Budapesti Közművek azt a szerződést, amelyet Balásy Gyula érdekeltségével, a Media Dynamics Kft.-vel kötött volna kommunikációs feladatok ellátására – írja a HVG. A lap szerint a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. 60 millió forintos, két évre szóló keretszerződést kötött a céggel.

Azt korábban szintén a HVG írta meg, hogy a közbeszerzési eredmény épp azon a napon jelent meg, amikor Balásy a Kontrollnak adott interjúban ingyen felajánlotta az államnak a közpénzmilliárdokkal kitömött rendezvényszervező, kommunikációs és médiacégeit.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a lap érdeklődésére azt írta: Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatást kért a BKM-től, a társaság vezetése pedig jelezte, hogy intézkedik a szerződés felmondásáról.

A BKM később azt közölte a lappal, hogy nyílt közbeszerzési eljárást írt ki az általa végzett közszolgáltatásokhoz kapcsolódó tájékoztatási feladatokra. A társaság szerint a Media Dynamics Kft. volt az egyetlen pályázó, ezért az ajánlati kiírásnak megfelelő ajánlatot a hatályos szabályok alapján győztesként kellett kihirdetniük. A BKM hozzátette: a szerződésből eddig nem történt keretlehívás, megrendelést sem adtak ki.

A Media Dynamics nem először kapott megbízást a fővárosi közműcégtől: az elmúlt három évben 185 millió forintot hívhatott le az ellenzéki irányítású fővároshoz tartozó BKM-től.

A cég azért is különleges Balásy Gyula érdekeltségei között, mert nem kizárólag állami megbízásokból élt, hanem piaci ügyfelei is voltak, köztük a Lidl, a Spar és a Richter. A cég piaci értékét Balásyék érzékelték, mivel a Media Dynamics nem szerepel azok között, amelyeket a multimilliárdos NER-es vállalkozó felajánlott az államnak. A cég egyik menedzsere és korábbi tulajdonosa, Tóth Orsolya – mint írták – a napokban megpróbálta eladni a kommunikációs céget Fonyó Károlynak, ő azonban visszautasította az ajánlatot.

Piaci szereplők is faképnél hagyják Balásyékat, teljes a káosz

Balásy Gyula cégei az Orbán-kormány kommunikációs gépezetének meghatározó szereplői voltak. A CRCB korrupciókutató központ elemzése szerint 2011 óta mintegy 1135 milliárd forintnyi közpénzes megbízáshoz jutott négy, Balásyhoz köthető cég. A Transparency International adatai szerint a 2019 és 2021 között a Lounge Design, a New Land Media és a Media Dynamics összesen 295 milliárd forint értékű állami szerződést nyert el, főként a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül.

Nem sokkal a választás előtt Balásy két cége, a New Land Media és a Lounge Design újabb, több mint 3 milliárd forintos keretösszegű szerződést kapott a Honvédelmi Minisztériumtól toborzó- és imázsfilmek gyártására.

A Kontroll-interjú után több piaci szereplő is távolodni kezdett Balásy érdekeltségeitől: a Kifli.hu és a Használtautó.hu is lezárja az együttműködést a Lounge-csoporttal.

Balásy cégeinek dolgozói csak a Kontroll-interjúból értesültek a cégbirodalom körüli fordulatról, a Lounge Design, a Lounge Event, a New Land Media és a Visual Europe számláit zárolták, a rendőrség pedig hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.